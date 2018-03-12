Героические выборы Павла Грудинина

Попытка снять кандидата от коммунистов с президентских выборов оставляет много вопросов, на которые есть много ответов

Статья опубликована в № 4523 от 12.03.2018 под заголовком: Человек недели: Павел Грудинин

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Павел Грудинин стал безусловным героем предпоследней предвыборной недели Андрей Гордеев / Ведомости

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин стал безусловным героем предпоследней предвыборной недели. Причем история с якобы обнаруженными у него незакрытыми счетами в швейцарском банке быстро вышла на уровень политических обобщений и апокалиптических прогнозов. Дискуссия развернулась по трем основным вопросам, на каждый уже есть по два противоположных ответа.

Вопрос первый: как оценить избирательную кампанию Грудинина в целом?

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}