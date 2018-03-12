Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4523 от 12.03.2018 под заголовком: Человек недели: Павел Грудинин

Героические выборы Павла Грудинина

Попытка снять кандидата от коммунистов с президентских выборов оставляет много вопросов, на которые есть много ответов
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Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин стал безусловным героем предпоследней предвыборной недели. Причем история с якобы обнаруженными у него незакрытыми счетами в швейцарском банке быстро вышла на уровень политических обобщений и апокалиптических прогнозов. Дискуссия развернулась по трем основным вопросам, на каждый уже есть по два противоположных ответа.

Вопрос первый: как оценить избирательную кампанию Грудинина в целом?

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