Россия пообещала Украине скидки на газ, если Бойко станет президентом

Участники встречи в подмосковных Горках: председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, премьер России Дмитрий Медведев и украинские политики Юрий Бойко и Виктор Медведчук Екатерина Штукина / ТАСС

Премьер России Дмитрий Медведев в пятницу неожиданно встретился в своей подмосковной резиденции с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и руководителем политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктором Медведчуком. По словам Медведева, инициаторами встречи были украинские политики, а он согласился на их предложение, желая улучшить находящиеся в глубоком кризисе отношения двух стран.

На встрече в Горках присутствовал предправления «Газпрома» Алексей Миллер, и именно газ стал формально главной темой встречи. Бойко и Медведчук заявили, что Украина должна вернуться к закупкам газа у «Газпрома», продлить контракт с Россией на поставку ее газа в Европу и снова обсудить создание российско-украинского газотранспортного консорциума, который контролировал бы транзит газа по территории Украины. Медведчук напомнил, что президенты обеих стран – Владимир Путин и Леонид Кучма – еще в 2002 г. подписали меморандум о создании такого консорциума, «но воз и ныне там». С 2014 г. цены на газ выросли на Украине на 1080%, на отопление – на 1220%, констатировал Медведчук. Эти цифры заставляют Бойко, как кандидата на пост президента Украины, искать сотрудничества с Россией, заключил Медведчук.

Идеи украинских политиков понравились Миллеру. Он заявил, что «Газпром» готов стать участником консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, а в случае прямых поставок газа цена для конечного потребителя снизится на Украине на четверть. Бойко пояснил украинским избирателям, что контракт с «Газпромом» приведет к значительному снижению цен на коммунальные услуги для населения и на продукцию в целом.

До сих пор российские власти публично старались дистанцироваться от выборов на Украине. Президент Владимир Путин даже отказался общаться по телефону с президентом Украины Петром Порошенко, объяснив это нежеланием участвовать в его предвыборной кампании. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил на этой неделе, что Кремль не отдает предпочтений какому-либо из кандидатов в президенты Украины, однако добавил, что при Порошенко отношения точно не улучшатся.

Согласно опросам центра «Рейтинг», Бойко не пройдет во второй тур президентских выборов. Его поддерживают только 10,2% украинцев и это только четвертый результат. За лидера гонки, артиста Владимира Зеленского, готовы отдать голоса 24,9% граждан. На втором месте – Юлия Тимошенко (18,8%), на третьем – Петр Порошенко (17,4%). Первый тур выборов президента Украины пройдет 31 марта.

По мнению политолога Федора Лукьянова, встреча с российским премьером вряд ли даст эффект на электоральный рейтинг Бойко, а идея газотранспортного консорциума труднореализуема с учетом отношений между странами. Лукьянов полагает, что идея поддержать пророссийские силы на Украине не очень удачна, «потому что все эти персонажи и, в частности, сам Бойко, очень хорошо и давно известны». «Цена договоренностей с ними тоже известна очень хорошо: она крайне низка», – резюмирует Лукьянов.

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