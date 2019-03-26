СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова

Евгений Разумный / Ведомости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Он подозревается в создании преступного сообщества, хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства. В расследовании дела участвует Федеральная служба безопасности (ФСБ).

СКР уточняет, что преступное сообщество, созданное бывшим министром, действовало с апреля 2011 по ноябрь 2014 г. Помимо Абызова в него входили еще пять человек: Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Они похитили деньги путем обмана акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области.

«Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны», – подчеркивают следователи.

С фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия, сообщает СКР. По данным источников РБК, Абызов задержан в Москве. Задержание Абызова подтвердил «Ведомостям» человек, знакомый с бывшим министром. По словам источника «Ведомостей», Абызов на неделю прилетел в Москву по делам. Источник «Интерфакса» уточняет, что бывшему чиновнику могут быть вменены новые эпизоды мошенничества.

Что известно об остальных фигурантах дела Николай Степанов — бизнесмен, президент «Новосибирской региональной федерации САМБО». С 2008 по 2012 г. занимал пост гендиректора и председателя совета директоров группы Ru-Com, управляющей активами Абызова.

Сергей Ильичев — до января работал гендиректором «Региональных энергетических сетей», подконтрольной Ru-Com.

Александр Пелипасов — до 2015 г. работал гендиректором «Сибирской энергетической компании».

Максим Русаков — занимает должность заместителя гендиректора по управлению капиталом и проектами слияния и поглощения Ru-Com, член совета директоров «Региональных энергетических сетей» и заместитель председателя совета директоров этой компании.

Галине Фрайденберг — в 2016 г. была заместителем директора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС.

Статья Уголовного кодекса, на которую ссылается СКР, предусматривает максимальное наказание в 20 лет лишения свободы. Предъявление статьи 210 УК (организация или участие в преступном сообществе) напоминает некую «моду», полагает адвокат Вадим Клювгант. «Если говорить не о конкретном деле, а в общем, то такая статья придает вес любому делу», – добавляет он. Клювгант видит в этом «прагматичный смысл»: «когда такие страшные формулировки, то считается обычным, что необязательно доказывать, что конкретно делал каждый из обвиняемых, ведь у них преступное сообщество». Он добавил, что для этой статьи другие критерии к избранию меры пресечения и к срокам содержания под стражей.

Абызов в январе 2012 г. стал советником президента Дмитрия Медведева по делам открытого правительства, а в мае того же года занял пост министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Он работал на этом посту в течение шести лет, но в новое правительство не вошел.

До перехода на госслужбу Абызов работал топ-менеджером в компаниях топливно-энергетического комплекса. В 1999 г. стал заместителем председателя правления РАО ЕЭС. В 2005 г. занял пост генерального директора «Кузбассразрезугля». В 2006 г. создал группу компаний Е4, занявшуюся строительством энергоблоков. К 2013 г. доля группы на российском рынке инжиниринга в электроэнергетике оценивалась в 20%. Только энергетикой бизнес-интересы Абызова не ограничивались. Например, в 2006 г. он стал совладельцем строительной компании «Мостотрест», продав свою долю в 2010 г. бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Российский Forbes в 2018 г. оценил состояние Абызова в $600 млн. При этом в 2012 г. состояние Абызова по версии Forbes достигало $1,3 млрд.

В декабре 2014 г. группа Е4 стала испытывать финансовые трудности: прекратила обслуживать кредиты в банках, а ее общий долг перед Сбербанком, банком «Глобэкс», Альфа-банком и поставщиками достиг 30 млрд руб. В 2016 г. компания была за долги продана частным инвесторам, имена которых не назывались.