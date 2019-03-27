Депутаты подумают о преодолении вето на закон о запрете хостелов в жилых домах

Закон о запрете размещать хостелы в жилых помещениях многоквартирных домов Дума приняла 6 марта, однако Совет Федерации через неделю его отклонил Кирилл Каллиников / РИА Новости

Члены согласительной комиссии, созданной Госдумой и Советом Федерации, так и не смогли договориться о том, когда должен вступить в силу закон о запрете хостелов в жилых помещениях. Теперь Дума должна решить, преодолевать ли ей вето сенаторов.

На заседании комиссии в среду сенатор Олег Мельниченко заявил, что вступление закона в силу, как настаивают депутаты, с 1 июля, т. е. в высокий туристический сезон, нанесет удар по предпринимателям, занимающимся гостиничным бизнесом, по людям, уже забронировавшим места в хостелах, и по региональным бюджетам (по его подсчетам, речь идет об 1,6 млрд руб.), и предложил продлить переходный период до 1 октября, сообщает «Интерфакс». Крымский сенатор Сергей Цеков сообщил, что руководство Крыма тоже попросило ввести закон в действие после курортного сезона. Ранее о том же просил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Против этого предложения выступили председатель комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская («Справедливая Россия») и ее первый заместитель Сергей Пахомов («Единая Россия»). Хованская, которая ранее говорила о преодолении вето как об основном варианте, заявила, что новое заседание комиссии не планируется, но срок ее работы истекает в пятницу. Однако она посчитала преждевременным говорить о преодолении вето до того, как совет Думы 1 апреля рассмотрит соответствующий проект постановления. Пахомов еще в понедельник подчеркнул, что в течение четырех лет, пока законопроект обсуждался в Думе, хостельеры так и не вышли «с предложением отрегулировать отрасль так, чтобы она прекратила мешать людям жить».

Закон о запрете размещать хостелы в жилых помещениях многоквартирных домов Дума приняла 6 марта, однако Совет Федерации через неделю его отклонил. После этого была создана согласительная комиссия, но на первом ее заседании представителям двух палат договориться не удалось. Дума вправе попытаться преодолеть вето, приняв закон повторно не менее чем 2/3 голосов, после чего закон уйдет на подпись президенту. Однако во многих случаях, когда Госдума так поступала, – например, в 2007 г. с законом о Знамени Победы и в 2010 г. с поправками в закон «О связи» – президент законы не подписывал.

Каждый случай преодоления вето в силу своей исключительности рассматривается индивидуально, поясняет политолог Александр Пожалов: «Против закона о хостелах активно выступают бизнес и элиты в Санкт-Петербурге, а Беглов, которому предстоят непростые выборы, уже пообещал добиваться отсрочки вступления закона в силу до января 2020 г. и помочь предпринимателям. Так как избрание Беглова – это главная предвыборная кампания этого года для всех групп элиты и федеральный центр будет регулярно демонстрировать поддержку инициатив Беглова и его лоббистские возможности, как это было в Приморье в ходе выборов Олега Кожемяко, то нельзя исключать, что вето [президента] действительно может быть наложено». При этом социология по хостелам не позволяет предполагать, что защита этого бизнеса принесет Беглову дополнительные симпатии широких слоев населения в ходе выборной кампании, считает эксперт.