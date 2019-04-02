В Европе с беспокойством восприняли победу Зеленского в первом туре

Но изменений во внешней политике Украины в отношении ЕС и России не ждут

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В Европе с беспокойством восприняли новость о победе Владимира Зеленского в первом туре украинских выборов Valentyn Ogirenko / REUTERS

Победа Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов на Украине – результат недовольства действующими элитами и усталости от коррупции, считают европейские политики и эксперты. Однако отсутствие политического опыта и четкой предвыборной программы несет в себе серьезные риски для будущего Украины. В первом туре Зеленский, набрав 30,22% голосов, с большим отрывом одержал победу над действующим президентом Петром Порошенко (15,94%). Второй тур назначен на 21 апреля.

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник поздравила президента Порошенко с выходом во второй тур, сообщил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Кроме того, лидеры обсудили развитие ситуации в Донбассе и Крыму, выполнение минских соглашений и возможную миссию ООН в Восточной Украине. В ближайшее время Порошенко планирует нанести визит в Германию в рамках подготовки ко второму туру, сообщает украинское издание «Левый берег». Одновременно Берлин призывает Зеленского конкретизировать его политическую программу, поскольку «Украина не может позволить себе полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией и в ее тяжелой экономической и социальной ситуации», цитирует ТАСС заявление фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Успех Зеленского отражает общий тренд утраты доверия к традиционным элитам, однако этот случай «экстремальный», поскольку «здесь лидирует кандидат, у которого еще нет даже зачатков своего движения или партийной структуры», приводит Deutsche Welle (DW) слова директора берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований Гвендолин Зассе.