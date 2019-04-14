Один камчатский сенатор оказался богаче всего федерального правительства

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Опубликованы декларации о доходах и имуществе министров, чиновников Кремля и парламентариев Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Премьер Дмитрий Медведев обогнал по доходам президента Владимира Путина, следует из опубликованных в пятницу на сайтах Кремля и Белого дома деклараций о доходах и имуществе. В 2018 г. премьер заработал 9,9 млн руб. против 8,6 млн годом ранее, а президент – 8,7 млн руб. (в 2017 г. его доход составил 18,7 млн – как пояснял тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков, за счет продажи земельного участка площадью 1500 кв. м). Изменений в списке их имущества не произошло. В собственности Путина по-прежнему квартира площадью 77 кв. м, гараж (18 кв. м), два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф», а в пользовании – квартира (153,7 кв. м) и гаражное место (18 кв. м). Медведев владеет квартирой (367,8 кв. м), автомобилями ГАЗ-20 и ГАЗ-21, а также арендует на 49 лет земельный участок площадью 4700 кв. м.

Самым богатым сотрудником кремлевской администрации стал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров с доходом в 657,3 млн руб. Это почти в 10 раз больше, чем у занявшего 2-е место первого замруководителя администрации Сергея Кириенко (66,6 млн руб.). Один из ближайших соратников Кириенко – начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков задекларировал 61 млн руб. А лидером среди кремлевских жен оказалась супруга Пескова Татьяна Навка (218,6 млн руб.), из чьей декларации исчезла квартира в США площадью 126 кв. м. Сам Песков в 2018 г. получил 12,8 млн руб.