Совет безопасности решил пересмотреть космические приоритеты России

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Совет безопасности России на расширенном задании во вторник рассмотрел вопросы российских космических программ Евгений Разумный / Ведомости

Совет безопасности России на расширенном задании во вторник рассмотрел вопросы российских космических программ. «Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно», – предупредил президент Владимир Путин во вступительном слове в открытой части заседания. Cреди главных проблем отрасли он назвал отставание характеристик спутников гражданского назначения (связи, метео- и дистанционного зондирования Земли), постоянные просчеты с определением финансирования и срывы сроков выполнения программ. Касаясь постройки второй очереди нового космодрома «Восточный» для запуска тяжелых ракет «Ангара-5», президент заявил, что ни одна компания не берется за завершение этих работ по существующим расценкам и проблему следует решить реалистично.

В закрытой части заседания, продлившейся около часа, с основным докладом выступил вице-премьер Юрий Борисов, рассказал журналистам по окончании мероприятия секретарь Совбеза Николай Патрушев. Свои предложения по развитию отрасли представил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, но оценка им будет дана позже. Деятельность Рогозина на посту руководителя госкорпорации на заседании не обсуждалась, отметил Борисов: «Мы анализировали не период с мая 2018 г., а состояние отрасли с 2013 г.». Правительство к 15 июля должно представить скорректированную программу Основных направлений государственной политики в космической отрасли, добавил Патрушев. Предыдущие Основы были выработаны в 2013 г. и должны были действовать до 2030 г., но «было принято решение, что необходимо рассмотреть этот вопрос дополнительно, – к этому нас подтолкнул научно-технический прогресс», пояснил секретарь Совбеза.