Отчет Дмитрия Медведева перед Госдумой обойдется без самой острой темы 2018 года
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Председателю правительства Дмитрию Медведеву в среду, 17 апреля, предстоит ежегодный отчет перед Госдумой, но тема повышения пенсионного возраста акцентироваться не будет, сообщили «Ведомостям» несколько думских собеседников. Пенсионную реформу могут затронуть лидеры фракций, в частности Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов («Справедливая Россия»), но острых вопросов председателю правительства депутаты, возможно, не зададут.
Внесенный в июне 2018 г. правительством законопроект о повышении пенсионного возраста Дума приняла в целом в сентябре. Сразу после объявления этой реформы рейтинги всех институтов власти, включая президента и правительство, резко пошли вниз, что стало одной из главных причин нескольких громких поражений кандидатов власти на осенних региональных выборах.
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