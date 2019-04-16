Политика / Власть
Статья опубликована в № 4797 от 17.04.2019 под заголовком: Депутаты не думают о пенсии

Отчет Дмитрия Медведева перед Госдумой обойдется без самой острой темы 2018 года

Лишних вопросов о повышении пенсионного возраста депутаты решили не задавать

Председателю правительства Дмитрию Медведеву в среду, 17 апреля, предстоит ежегодный отчет перед Госдумой, но тема повышения пенсионного возраста акцентироваться не будет, сообщили «Ведомостям» несколько думских собеседников. Пенсионную реформу могут затронуть лидеры фракций, в частности Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов («Справедливая Россия»), но острых вопросов председателю правительства депутаты, возможно, не зададут.

Внесенный в июне 2018 г. правительством законопроект о повышении пенсионного возраста Дума приняла в целом в сентябре. Сразу после объявления этой реформы рейтинги всех институтов власти, включая президента и правительство, резко пошли вниз, что стало одной из главных причин нескольких громких поражений кандидатов власти на осенних региональных выборах.

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