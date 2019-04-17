За ошибки в декларациях о доходах депутаты могут лишиться мандата

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Подготовлен проект закона, предусматривающий ответственность парламентариев вплоть до лишения полномочий за недостоверное декларирование своих доходов Андрей Гордеев / Ведомости

В России подготовлен проект закона, предусматривающий ответственность парламентариев вплоть до лишения полномочий за недостоверное декларирование своих доходов, на днях его обсудят на заседании рабочей группы по мониторингу национального плана противодействия коррупции. Об этом сообщил в среду заместитель начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции Александр Аникин на международной конференции, посвященной урегулированию конфликта интересов. Сейчас вопросы привлечения депутатов к дисциплинарной ответственности за подобные нарушения находятся в ведении мандатной комиссии Госдумы, объяснил он «Ведомостям», однако ее работу трудно назвать прозрачной. Требуется более четко регламентированная процедура, считает чиновник.

Пока следует говорить скорее о предложениях, которые обсуждаются, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Эрнест Валеев. По итогам обсуждения инициатива будет внесена в Госдуму депутатами, которые работают над этими предложениями. Сейчас закон о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации предусматривает возможность прекращения полномочий парламентариев только в случае непредставления или несвоевременного представления деклараций, напоминает Валеев. Предполагается, что к этому добавится еще и пункт о недостоверном декларировании. Речь не идет о том, что парламентариев будут наказывать за нечаянные ошибки, подчеркивает депутат: ничего принципиально нового тут не появится, ведь аналогичная норма уже давно действует в отношении госслужащих. Что же касается парламента, то за два года случаев недостоверного декларирования не зафиксировано, знает Валеев: жалобы были, но при проверке они не подтвердились.