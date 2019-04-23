Количество штрафов для бизнеса выросло в два раза

Больше всего штрафов бизнесмены платят за нарушения в системе «Платон» (на фото — камера слежения «Платона» Андрей Гордеев / Ведомости

Реформа контрольно-надзорной деятельности привела к парадоксальному результату: число проверок сократилось, зато штрафовать предпринимателей стали чаще. Итоги реформы подвели на всероссийском совещании уполномоченных по защите бизнеса, которое проходит сейчас в Москве.

Согласно официальной статистике, с 2010 г. число плановых проверок бизнеса снизилось в 4 раза (с 1,35 млн до 302 000 в 2018 г.), внеплановых – в 2 раза (с 1,1 млн до 676 000), сообщил советник уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Леонид Анучин. При этом за различные провинности в прошлом году оштрафовали 984 000 юридических лиц (каждое четвертое из числа действующих и каждое второе из числа отчитавшихся о ненулевом балансе) на 179 млрд руб. Это в 2 раза больше, чем в 2015 г., когда к ответственности было привлечено около 400 000 организаций.

Дороже всего обходятся предпринимателям штрафы за неоплату вреда в системе «Платон» (ст. 12.21.3 КоАПа) – наложено 997 492 штрафа на 7,8 млрд руб., за превышение массы или габаритов транспортного средства (ст. 12.21.1 КоАПа) – 73 280 штрафов на 4,0 млрд руб., нарушение требований технических регламентов (ст. 14.43 КоАПа) – 45 739 штрафов на 1,37 млрд руб. и нарушение порядка и сроков представления сведений в Пенсионный фонд (ст. 15.33.2 КоАПа) – 364 657 штрафов на 147 млн руб.

При этом большинство ведомств не раскрывают информацию о числе рейдов, административных расследований и других механизмов, позволяющих привлекать предпринимателей к ответственности без проведения проверок. Но сравнение данных Минэкономразвития, судебной статистики и Росстата позволяет говорить о том, что в практике Роспотребнадзора до 25% административных производств возбуждалось не по итогам проверок, у Росприроднадзора и Росалкогольрегулирования этот показатель – более 60%, у ФАС России – до 70%. Полностью искоренена такая практика только в МЧС.

Также выяснилось, что риск-ориентированный подход в том виде, в котором он внедрялся, не привел к снижению числа плановых проверок. Оно достигнуто в основном за счет «надзорных каникул». Но стоило Роспотребнадзору внедрить риск-ориентированный подход, на который «надзорные каникулы» не распространяются, как он снова переключился со школ и детских садов на кафе и рестораны, а в каких-то регионах проверяющие уже пошли закрывать ларьки с шаурмой, рассказал Анучин.

Для снижения административного давления у контролеров в 2016 г. появилась возможность выносить в качестве первого наказания по итогам проверки предупреждения вместо штрафа. Однако системно применяет такой механизм только МЧС. А вот у МВД, например, этот показатель составляет от 0 до 9%.

По словам начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры Алексея Пухова, его ведомство сейчас согласовывает лишь около 3% проверок, поскольку «каждая отрасль пытается выскочить из-под надзора». Например, сейчас с прокурором следует согласовывать не только проверки, но и плановые закупки. Но вот Роспотребнадзор утверждает, что должен не согласовывать, а лишь уведомлять. Невозможно оказалось добиться от контролеров и систематизации действующих требований в виде специального справочника, признался Пухов: за эту работу отвечает Минэкономразвития, но там не справляются – приходится обращаться в правительство.

Как рассказала руководитель экспертного центра при уполномоченном Анастасия Алехнович, в аппарате омбудсмена рассчитали для регионов индекс административного давления на бизнес. Он основан на таких показателях, как доля предпринимателей, подвергнутых проверкам, доля предупреждений от общего количества проверок, доля штрафов, наложенных без проведения проверок, и размер среднего штрафа на одного предпринимателя. По результатам исследования выяснилось, что самое высокое административное давление на бизнес – в Саратовской, Курской и Белгородской областях, а самое низкое – в Удмуртии, республиках Марий Эл и Хакасии.