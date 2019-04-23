Правящая партия Казахстана выдвинула в президенты Токаева

Правящая партия Казахстана выдвинула в президенты Касым-Жомарта Токаева Павел Александров / ТАСС

Председатель правящей в Казахстане партии «Нур Отан» и лидер нации (елбасы) Нурсултан Назарбаев предложил во вторник выдвинуть кандидатуру действующего президента Касым-Жомарта Токаева на предстоящих внеочередных выборах главы государства. «В эти дни я получаю много писем от наших граждан, для которых оказалось неожиданным мое решение сложить мои полномочия. Некоторые сожалеют о моем решении оставить свой пост, даже получаю письма идти на новые выборы. Я благодарю их всех и понимаю подоплеку такого волнения, люди беспокоятся о своем будущем», – сказал Назарбаев, выступая на внеочередном предвыборном съезде партии.

Поблагодарив сограждан, он заявил, что принял в марте обдуманное решение об уходе, и предложил выдвинуть в президенты на назначенных на июнь выборах бывшего председателя сената (верхней палаты парламента) Токаева, который занял место Назарбаева. Между тем в начале апреля, когда стало известно о назначении досрочных выборов, ставшая новым председателем сената дочь Назарбаева Дарига тоже не стала исключать возможность и своего выдвижения кандидатом в президенты.

Видимо, сценарий с приходом на пост президента Дариги Назарбаевой был возможен только в форс-мажорной ситуации, если Токаев сделает что-то, опасное для «семьи», но это вряд ли случится, предполагает политолог Аркадий Дубнов. Он напоминает, что все последние выборы в Казахстане были досрочными, и останется ли эта традиция и в будущем – непонятно. «Токаев – человек традиционного склада, он стремится быть приверженцем конституционных порядков. Хотя его преданность им тоже условная. Он, например, запросил конституционный совет по поводу того, может ли он баллотироваться, учитывая, что два с половиной года за последние 15 лет его не было в стране. Совет скажет, что, конечно же, он вправе, хотя так быть не должно», – говорит эксперт. Токаев был вторым человеком в государстве, поэтому логично, что он выдвигается, продолжает Дубнов: «У Дариги Назарбаевой есть проблемы с частью политических игроков и финансово-промышленных групп, за ней не слишком позитивный шлейф бывшей жены государственного преступника номер один покойного Рахата Алиева (бывший председатель комитета по борьбе с наркотиками, а затем эмигрант. – «Ведомости»), с которым она развелась. Поэтому уровень ее поддержки был бы ниже». Номенклатурное прошлое Токаева выглядит более приемлемым, он безопасен для «семьи» и является доверенным человеком Назарбаева, а главное, у него есть поддержка в политической системе Казахстана, в первую очередь со стороны силовиков, добавляет эксперт.