Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4802 от 24.04.2019 под заголовком: Флот заказывает проверенное

ВМФ России решил продолжить заказ уже испытанных надводных кораблей

Ранее преимущество отдавалось экспериментальным уникальным судам

Во вторник на нескольких российских верфях состоялись технологические операции с новыми кораблями Военно-морского флота (ВМФ). В присутствии президента Владимира Путина на петербургской «Северной верфи» прошла закладка двух новых фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также стыковка блоков корпуса головного корвета «Меркурий» проекта 20386. Кроме того, посредством телеконференции президенту была показана закладка на калининградском заводе «Янтарь» двух больших десантных кораблей проекта 11711 «Василий Трушин» и «Владимир Андреев», а также спуск на воду атомной подводной лодки специального назначения «Белгород» проекта 09852, предназначенной для транспортировки беспилотных автономных подводных аппаратов.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» был заложен еще в 2006 г., но его строительство превратилось в долгострой из-за необходимости испытаний на самом корабле многочисленных новых систем, в итоге флоту он был сдан лишь в 2018 г. Испытания первого серийного фрегата этого проекта «Адмирал Касатонов» продолжаются, на «Северной верфи» достраиваются еще два корабля проекта – «Адмирал Исаков» и «Адмирал Головко», работы над которыми после 2014 г. долгое время были затруднены из-за отсутствия газотурбинных двигательных установок украинского производства. Большой десантный корабль «Иван Грен», заложенный в 2004 г. и сданный, как и «Адмирал Горшков», также в прошлом году, является еще одним рекордным долгостроем, но причинами этого стали перебои в финансировании и ошибки в проекте, потребовавшие переработок и дополнительных испытаний. Сейчас на «Янтаре» на плаву достраивается второй корабль этого типа «Петр Моргунов».

О решении заложить еще два фрегата проекта 22350 и два больших десантных корабля проекта 11711 министр обороны Сергей Шойгу объявил несколько недель назад. Это воистину чудесное событие и очень редкий случай за длительный период, когда Главкомат ВМФ принял решение в области кораблестроения, основываясь на соображениях здравого смысла и заказав именно те корабли, которые нужны, иронизирует эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. По его мнению, надводные силы ВМФ все больше превращались во флот образцов, а не серийных кораблей, что противоречит всякой логике военно-морского строительства. Решение построить еще два фрегата проекта 22350 логично, поскольку фрегаты проекта 11356 уже устарели, а ждать готовности кораблей увеличенного проекта 22350М пришлось бы слишком долго. Единственное, что вызывает вопросы, так это достройка весьма сомнительного корвета проекта 20386, перспективы серийного строительства которого крайне туманны, резюмирует эксперт.

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