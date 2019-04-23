«Единой России» советуют сосредоточиться на кадровом обновлении
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Главный вызов, стоящий перед «Единой Россией», – это не падение рейтингов, а нужда в новых кадрах. Об этом говорится в докладе «Единая Россия»: кадровая перезагрузка и вызовы – 2021» Агентства политических и экономических коммуникаций, возглавляемого членом высшего совета партии, политологом Дмитрием Орловым. Колебание рейтингов между федеральными выборами имеет «скорее психологическое, чем реальное значение», а работа с кадрами оказывает влияние на формирование образа партии, подчеркивается в докладе.
Эксперты напоминают о двух проектах – высшей партийной школе «Единой России», которая позиционируется как канал вертикальной мобильности и подготовки кадров для выборов в Госдуму-2021, и «Политстартапе», который выявляет перспективные кадры в возрасте до 35 лет. На фоне формирования губернаторского корпуса из профессиональных управленцев более востребованным становится избрание лидерами региональных отделений узнаваемых фигур, пользующихся авторитетом среди местных элит и способных к разрешению внутриэлитных конфликтов. Кроме того, нужно выдвигать на муниципальные выборы не только управленцев из бюджетной сферы, но и рядовых сотрудников, которые нередко составляют «костяк команд кандидатов от системной оппозиции»: работая с ними, «Единая Россия» может показать, что хочет позиционироваться не только как «партия начальников», отмечают авторы доклада.
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