«Единая Россия» включилась в реформу контрольно-надзорной деятельности

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Под гильотину должны попасть требования к санитарно-гигиенической, ветеринарной, фитосанитарной, экологической и технической безопасности URA.RU / TASS

Ввести ответственность контролеров за неправомерные действия в отношении бизнесменов и устанавливать ответственность за нарушение обязательных требований в зависимости от степени нанесенного вреда или ожидаемого риска предлагает «Единая Россия» в общественном докладе по итогам работы партийной дискуссионной площадки «Лидерство и развитие». Законопроект об основах госконтроля уже принят Госдумой в первом чтении, напоминает один из авторов доклада, первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. Но есть возможность доработать его ко второму чтению. Кроме того, часть предложений затрагивает применение так называемой регуляторной гильотины – до 2021 г. должны быть отменены все обязательные требования, если они не были актуализированы, напоминает она. Сейчас в России действует около 2 млн видов требований, 221 вид контроля и 541 вид разрешительной деятельности. По экспертным оценкам, на обеспечение фитосанитарных требований приходится около 12% цены овощей и фруктов, а оформление ветеринарной документации добавляет 8% к стоимости колбасы. «Это знаковая реформа, она даже важнее нацпроектов, потому что, если не снять эту нагрузку с бизнеса, никакие законопроекты, где есть предприниматели, не заработают», – подчеркивает Блудян.

Эксперты предлагают начать реформу в пяти наиболее важных для бизнеса сферах, которые могут послужить локомотивом и образцом для других отраслей, – под гильотину должны попасть прежде всего требования к санитарно-гигиенической, ветеринарной, фитосанитарной, экологической и технической безопасности. В этих целях предлагается создать закрытые рабочие группы, которые займутся разработкой нормативных актов. Контрольно-надзорные органы не могут сами себя эффективно реорганизовать. Например, Роспотребнадзор уже разработал проект новых санитарно-эпидемиологических требований к предприятиям общепита, но регулирование осталось жестким, а требования – устаревшими.