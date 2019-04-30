Участница акции «Он вам не Димон» отсудила у России 15 000 евро

Евгений Разумный / Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес первое решение по массовой акции «Он вам не Димон», организованной политиком Алексеем Навальным 26 марта 2017 г. Россия признана нарушителем сразу пяти статей Европейской конвенции по жалобе координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой, которую сначала оштрафовали за призывы к участию в акции на 10 000 руб., а потом назначили 20 часов обязательных работ за участие в митинге.

В решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ во вторник, 30 апреля, говорится, что тем самым российские власти нарушили право заявительницы на свободу собраний (ст. 11 Конвенции), свободу выражения мнений (ст. 10) и право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6). Кроме того, суд пришел к выводу, что национальное законодательство не предоставило Дмитриевой эффективного средства правовой защиты от нарушения ее права на свободу собраний.

В решении также отмечается, что, привлекая активистку к ответственности, российские власти не преследовали законные цели. Объявленное публичное мероприятие не представляло угрозы общественному порядку, а тот факт, что заявительница нарушила законодательный запрет на «агитацию» за участие в несанкционированной акции, сам по себе не является достаточным, отмечает суд, тем более что в согласовании митинга было отказано про формальным причинам. ЕСПЧ обязал Россию выплатить Дмитриевой 12 500 евро компенсации морального вреда, 2650 евро судебных издержек и 149 евро в качестве компенсации уплаченных ею штрафов.

Решение по Дмитриевой вынесено, но пока не вступило в законную силу, отмечает руководитель аппарата уполномоченного России в Страсбурге Андрей Федоров: «В ближайшее время мы его внимательно изучим, запросим позицию заинтересованных ведомств, после чего будет принято решение об обжаловании».

Фактически ЕСПЧ признал, что превентивное привлечение к ответственности за анонс несогласованного массового мероприятия – это нарушение Конвенции, радуется руководитель «Апологии протеста» Алексей Глухов. По его словам, суд указал, что если нет призывов к массовым беспорядкам, то отсутствует и основание для наказания, и это очень важно, потому что большинство превентивных, т. е. накануне массового мероприятия, арестов активистов сейчас происходит именно из-за постов в соцсетях. Ну и, кроме того, признав отсутствие эффективных средств правовой защиты, ЕСПЧ очень мягко намекнул на то, что российский Кодекс административного судопроизводства – не очень хороший инструмент, добавляет Глухов. Он также напоминает, что Дмитриева добилась признания незаконным отказа в согласовании мероприятия, но администрация не пересмотрела своего решения и ее все равно наказали. С точки зрения ЕСПЧ, если решение суда не исполняется, значит, суд неэффективен, подчеркивает эксперт.

Акция «Он вам не Димон» была первым протестным мероприятием, участники которого массово жаловались в ЕСПЧ – туда ушло не менее 300 жалоб, напоминает Павел Чиков, руководитель международной «Агоры», адвокат которой Ирина Хрунова представляла Дмитриеву в Страсбурге. При этом суд четко сказал, что мирная акция не требует согласования, а криминализация протеста незаконна, подчеркивает правозащитник. Между тем именно на этом зиждется все законодательство и практика его применения в России. Фактически ЕСПЧ расчистил для себя упрощенный порядок рассмотрения таких дел – а их накопилось больше тысячи, продолжает Чиков.

Размер компенсации в среднем составляет от 10 000 до 12 000 евро, таким образом, на кону в общей сложности порядка 10 млн евро. Следующим шагом будет вопрос о либерализации законодательства о митингах, уверен правозащитник: критическая масса накапливается, и это вопрос лишь времени и количества жалоб, а процесс сейчас пойдет быстро и «по накатанной». На самом деле власти всегда вносили изменения в законы, когда россияне начинали массово жаловаться на системные проблемы, отмечает Чиков – правда, до сих пор это не было связано с политической деятельностью.

Согласно другому решению суда, которое также обнародовано во вторник, Россия заплатит 15 000 евро активисту из Сыктывкара Григорию Каблису, жаловавшемуся на блокировку его личной страницы в социальной сети из-за призывов к несанкционированным митингам. Это произошло в сентябре 2015 г. вскоре после ареста бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и других членов республиканского правительства. Каблис подал заявку на пикет в центре города, чтобы обсудить эти аресты с жителями, но не смог согласовать место проведения мероприятия. После того как активист анонсировал акцию на своей странице «В контакте», ее заблокировали по требованию зампрокурора республики. ЕСПЧ признал, что блокировка аккаунта из-за призывов на митинг нарушает свободу слова, а отказ российских судов отменить это решение нарушил не только право на свободу слова и собраний, но и право на эффективное средство правовой защиты.