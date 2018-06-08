Приговор участнику акции «Он вам не Димон» оспорен в Европейском суде

Участник протестной акции пожаловался в ЕСПЧ на подмену потерпевшего от него полицейского Андрей Гордеев / Ведомости

Дмитрий Крепкин, участник протестной акции «Он вам не Димон» в Москве 26 марта 2017 г., подал в ЕСПЧ жалобу на приговор Тверского суда Москвы, признавшего его виновным в нападении на полицейского и назначившего наказание в виде 1,5 года лишения свободы. Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат Ильнур Шарапов, представляющий интересы заявителя в Страсбурге. В жалобе говорится, что судебные решения по его делу являются необоснованными и не соответствуют требованиям справедливого судебного разбирательства.

Крепкин – шестой по счету фигурант дела 26 марта, осужденный за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Как установил суд, он пнул по ноге старшего сержанта ОМОНа Росгвардии Михаила Звонарева. Сам полицейский на суде говорил, что не видел момента удара, но его почувствовал, а оглянувшись, увидел Крепкина. По версии последнего, удар пришелся не по ноге сержанта, а по дубинке, которую тот держал в руках. Он объяснял, что действовал без четкого плана, просто хотел обратить на себя внимание полицейских.

Шарапов отмечает, что на видеозаписи, использованной судом в качестве доказательства, не видно, куда именно попал его подзащитный. Зато видно, что амуниция полицейского сильно отличается от того описания, которое во время допроса в суде дал сам пострадавший: в частности, он говорил, что на нем были знаки отличия сержанта полиции, но их не было видно из-за наплечных щитков защиты. Также он пояснил, что радиостанция ему не выдавалась, а страховочный шнур, которым к его ремню крепился травматический пистолет, был черного цвета. Между тем на видеозаписи у полицейского, которого Крепкин ударил по дубинке, нет знаков отличия сержанта и наплечных щитков защиты, из верхнего кармана куртки полицейского выступает антенна радиостанции, а страховочный шнур оружия – серый. Как отмечается в жалобе, суд не проверил доказательства на предмет монтажа и фальсификаций и в своем решении никак не объяснил обнаружившиеся противоречия. Заявитель также полагает, что его осуждение к длительному сроку за один удар по ноге полицейского на мирной протестной акции не соответствует требованиям ст. 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право на свободу мирных собраний. Получить оперативный комментарий Тверского суда не удалось.

Адвокат Дмитрий Аграновский говорит, что вывод о чрезмерной жесткости наказания уже стал «общим местом» в решениях по жалобам фигурантов болотного дела – суд неоднократно указывал, что приговор выполнял функцию не только наказания, но и предупреждения для потенциальных участников акций протеста. Однако в решении по жалобе Дениса Луцкевича (опубликовано в мае) ЕСПЧ отметил еще и отсутствие достаточных доказательств в приговоре: пострадавший полицейский указал, что Луцкевич вытаскивал шлем из его рук, но в приговоре не указывалось, какие доказательства подтвердили вывод о том, что заявитель ударил его. Судья от России Дмитрий Дедов в своем особом мнении написал, что «был полностью разочарован низким качеством приговора суда первой инстанции», цитирует Аграновский. Дедов возмущен тем, что приговор не содержал ссылок на какие-либо существенные доказательства, способные поддержать выводы о вине заявителя. Свидетельские показания, данные сотрудниками полиции, были расплывчатыми, а единственный факт, в котором судья остался определенно уверен, – что заявитель был жестоко избит сотрудниками полиции, но национальный суд это проигнорировал.