В Страсбургском суде все больше жалоб на разгон митингов в России

Обращения участников несанкционированных митингов вошли в число самых популярных российских жалоб в Страсбургском суде Евгений Разумный / Ведомости

Из России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ушла первая жалоба на действия властей в отношении участников акции 5 мая «Он нам не царь». Ее подал координатор штаба Алексея Навального в Чебоксарах Семен Кочкин. 4 мая он был превентивно арестован на 10 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий: накануне активист записал видео­обращение, призвав всех выходить на центральную площадь Республики, хотя местные власти предложили провести акцию на окраине города. Как рассказал «Ведомостям» адвокат «Международной Агоры» Алексей Глухов, представляющий Кочкина в ЕСПЧ, заявитель утверждает, что власти нарушили его право на свободу выражения мнений и свободу собраний (ст. 10 и 11 Европейской конвенции о правах человека). Привлечение его к ответственности не отвечало требованиям закона, так как официально он не являлся организатором мероприятия, а настоящей целью задержания и ареста было предотвратить его участие в мирной акции, отмечает адвокат.

Жалоба Кочкина далеко не последняя, предупреждает Глухов: только юристы «Агоры» сейчас работают над делами 163 участников акции, аналогичные кейсы и у других правозащитников, и у ФБК Навального. «По 5 мая у нас будет полно жалоб», – подтверждает руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов. По его прогнозам, речь может идти примерно о трех сотнях обращений, но это пока ориентировочная оценка: у многих затягивается рассмотрение дел во второй инстанции.

Между тем ЕСПЧ уже фиксирует рост числа обращений с жалобами на нарушение свободы собраний, говорит Глухов со ссылкой на статистику секретариата суда. К началу 2018 г. эта тема заняла второе место среди крупнейших групп жалоб против России: в январе на рассмотрении ЕСПЧ находилось 583 таких дела (244 из них поступили в 2017 г.), больше жаловались только на условия содержания и транспортировки заключенных (1166 дел, в 2017 г. поступило 900).

1597 человек были задержаны в ходе протестных акций 5 мая в 27 российских городах, по данным правозащитного проекта «ОВД-инфо». Больше всего задержаний было в Москве (около 700 человек), Санкт-Петербурге (229) и Челябинске (185), от 60 до 75 протестующих задержали в Тольятти, Краснодаре и Якутске. По оценкам правозащитников, в ходе более массовой по числу участников антикоррупционной акции Навального 26 марта 2017 г. также было задержано более 1500 человек

Массовый поход в Страсбург начался после арестов участников акции 26 марта 2017 г., вспоминает Глухов, только «Агора» тогда подготовила 227 жалоб. Многие уже коммуницированы и, что примечательно, в упрощенном порядке. То есть суд не ставит вопрос о том, было ли нарушение права, а лишь предлагает России подтвердить изложенные в жалобе факты и выступить с односторонней декларацией (признать нарушение и добровольно выплатить компенсацию). В свое время в деле «Лашманкин и другие против России» ЕСПЧ признал, что российские власти проявляют нулевую степень терпимости к мирным собраниям, напоминает Глухов. И сейчас дела участников практически любого неразрешенного публичного мероприятия можно «ставить на поток»: общие подходы в ЕСПЧ уже сформированы.

Руководитель аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров говорит, что пока количество коммуницированных жалоб из России на нарушение свободы собраний не ощущается как серьезная проблема: «Мы их рассматриваем как обычные жалобы». И хотя несанкционированные акции действительно стали чаще использовать как повод для обращения в ЕСПЧ, такого рода всплески – достаточно частое явление. В любом случае эта проблема не стоит так остро, как, например, условия содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО или необоснованное продление судами сроков ареста, заключает Федоров.