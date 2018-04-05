Россияне отсудили у государства через Страсбургский суд 14,6 млн евро

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В ЕСПЧ есть незавершенные дела, в том числе по жалобам Алексея Навального и Петра Офицерова на дело «Кировлеса» Jean-Francois Badias / AP

Россия стала лидером среди стран – членов Совета Европы по сумме компенсаций, присужденных в прошлом году Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ): она составляет 14,6 млн евро, или почти четверть от общей суммы всех компенсаций, которая составила почти 60,4 млн евро, следует из вышедшего в среду отчета комитета министров Совета Европы (КМСЕ). Следом по объему присужденных выплат идут Италия (12,5 млн евро) и Турция (11,6 млн евро).

Россия лидирует и среди государств, не отчитавшихся в срок о выплате компенсаций: к концу 2017 г. в КМСЕ не поступила информация о выплате по 493 искам (в 2016 г. их было всего 198). Из этих 493 случаев в 230 информация об оплате не поступала в течение более чем шести месяцев после установленного срока (их количество выросло с 2016 г. почти в 5 раз) и только по 60 делам Россия уложилась в срок. Решения ЕСПЧ, переданные КМСЕ для надзора за их исполнением, делятся на ведущие (если выявляются новые проблемы, требующие системного решения) и повторные – они касаются вопросов, которые уже поднимались. В России обнаружилось больше всего как новых системных проблем (их было 19), так и повторяющихся нарушений (351). А вот по количеству закрытых дел – когда КМСЕ приходит к выводу о том, что страна приняла все меры для исполнения решения, – Россия (254 дела) уступила Италии и Венгрии (2001 и 269 дел соответственно).