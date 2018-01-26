Россия лидирует по числу подтвержденных ЕСПЧ нарушений прав человека

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Россия последовательно выполняет международные обязательства, в том числе по исполнению постановлений ЕСПЧ Евгений Разумный / Ведомости

Россия занимает 2-е место среди стран – членов Совета Европы по числу жалоб, рассматриваемых Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), и лидирует по количеству нарушений Европейской конвенции о правах человека, следует из доклада о работе суда за 2017 г., который представил в четверг председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди. Всего за прошлый год ЕСПЧ вынес 1068 решений, из них 305 (29%) – по жалобам из России. Нарушение хотя бы одной из статей конвенции суд признал в 293 случаях. Всего же в производстве ЕСПЧ на 1 января 2018 г. находилось 7747 дел из России, больше только у Румынии – 9920. В 2017 г. коммуницировано 49% поданных против России жалоб – это почти половина от всех коммуницированных судом дел.

Руководитель международной «Агоры» Павел Чиков обращает внимание на структуру проигранных Россией дел. На ее долю приходится 60% всех решений ЕСПЧ о нарушении права на жизнь, половина решений о пытках, бесчеловечном обращении либо неэффективном расследовании жалоб на них и половина решений об отсутствии «эффективных средств правовой защиты», необоснованном задержании, аресте. Наконец, 38% дел о нарушении права на собственность тоже выиграли российские заявители. Чиков отмечает, что выросло (на треть – с 222 до 305) не только количество вынесенных против России решений, но и по количеству обращений в Страсбург наблюдается достаточно резкий рост. Эксперт объясняет это как техническими причинами (ЕСПЧ разобрал скопившиеся завалы и ускорил процесс обработки документов), так и ухудшением общей ситуации с правами человека в России: неэффективность национальных инструментов защиты прав приводит к тому, что Россия становится самой проблемной с этой точки зрения страной в Европе.