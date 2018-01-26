Россия лидирует по числу подтвержденных ЕСПЧ нарушений прав человека
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Россия занимает 2-е место среди стран – членов Совета Европы по числу жалоб, рассматриваемых Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), и лидирует по количеству нарушений Европейской конвенции о правах человека, следует из доклада о работе суда за 2017 г., который представил в четверг председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди. Всего за прошлый год ЕСПЧ вынес 1068 решений, из них 305 (29%) – по жалобам из России. Нарушение хотя бы одной из статей конвенции суд признал в 293 случаях. Всего же в производстве ЕСПЧ на 1 января 2018 г. находилось 7747 дел из России, больше только у Румынии – 9920. В 2017 г. коммуницировано 49% поданных против России жалоб – это почти половина от всех коммуницированных судом дел.
Руководитель международной «Агоры» Павел Чиков обращает внимание на структуру проигранных Россией дел. На ее долю приходится 60% всех решений ЕСПЧ о нарушении права на жизнь, половина решений о пытках, бесчеловечном обращении либо неэффективном расследовании жалоб на них и половина решений об отсутствии «эффективных средств правовой защиты», необоснованном задержании, аресте. Наконец, 38% дел о нарушении права на собственность тоже выиграли российские заявители. Чиков отмечает, что выросло (на треть – с 222 до 305) не только количество вынесенных против России решений, но и по количеству обращений в Страсбург наблюдается достаточно резкий рост. Эксперт объясняет это как техническими причинами (ЕСПЧ разобрал скопившиеся завалы и ускорил процесс обработки документов), так и ухудшением общей ситуации с правами человека в России: неэффективность национальных инструментов защиты прав приводит к тому, что Россия становится самой проблемной с этой точки зрения страной в Европе.
Россия последовательно выполняет международные обязательства, в том числе по исполнению постановлений ЕСПЧ, хотя некоторые из них носят откровенно политизированный характер, возражает председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас. В последнее время наметилась тенденция к наделению ЕСПЧ полномочиями наднационального органа, но Россия признает его полномочия лишь как факультативного механизма защиты прав, а основным механизмом остаются национальные органы, включая Конституционный суд, подчеркивает сенатор.
Общая ситуация вокруг российских дел в ЕСПЧ – рабочая, ничего сверхтревожного не происходит, уверен главный редактор «Бюллетеня Европейского суда» Юрий Берестнев. По его словам, рост числа постановлений по делам против России был ожидаемым и причина чисто техническая: три года в суде все силы на российском направлении были брошены на отсеивание явно неприемлемых жалоб. Группа из 20 российских юристов, направленных Минюстом, помогла ЕСПЧ расчистить этот завал, отфильтровав несколько десятков тысяч жалоб. Оставшиеся имеют серьезную перспективу (на конец 2017 г. в суде числилось более 3000 коммуницированных российских жалоб), поэтому с прошлого года пошел рост числа постановлений, поясняет эксперт. Он также отмечает, что осенью ЕСПЧ прекратил производство по 12 000 украинских жалоб, указав, что системная проблема неисполнения решений национальных судов из-за отсутствия у государства бюджетных средств должна далее решаться в Комитете министров Совета Европы. Россия с аналогичной проблемой успешно справилась сама, напоминает Берестнев.