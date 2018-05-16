Участие России в органах Совета Европы может быть приостановлено

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Сокращение взноса России в Совет Европы может стать поводом для санкций против Москвы Евгений Разумный / Ведомости

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин упрекнул Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в том, что там слишком увлеклись защитой индивидуальных прав человека в ущерб публичным интересам. Об этом он заявил, выступая во вторник на международной конференции «Конституция в эпоху глобальных перемен», которая открывает Международный юридический форум в Санкт-Петербурге. Это далеко не первый случай, когда председатель Конституционного суда выступает в качестве официального оппонента Страсбурга, однако торжественные мероприятия, приуроченные к 20-летней годовщине присоединения России к Европейской конвенции по правам человека (это произошло в мае 1998 г.), проходят в достаточно тревожной обстановке: перспектива исключения России из Совета Европы за неуплату взносов становится все более реальной.

Не случайно генеральный директор Директората по правам человека Совета Европы Христос Якумопулос в своем выступлении подчеркивал важность конструктивного диалога между судами, способного преодолеть «случаи недопонимания», и напоминал, что Европейская конвенция – общее благо нашего континента. А Зорькин в ответ выразил осторожную надежду на то, что общее правовое пространство – от Лиссабона до Владивостока – «все же сохраняется».