Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4567 от 16.05.2018 под заголовком: Совету Европы нужны российские деньги

Участие России в органах Совета Европы может быть приостановлено

Такая санкция предусмотрена за сокращение взноса страны в бюджет совета
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Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин упрекнул Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в том, что там слишком увлеклись защитой индивидуальных прав человека в ущерб публичным интересам. Об этом он заявил, выступая во вторник на международной конференции «Конституция в эпоху глобальных перемен», которая открывает Международный юридический форум в Санкт-Петербурге. Это далеко не первый случай, когда председатель Конституционного суда выступает в качестве официального оппонента Страсбурга, однако торжественные мероприятия, приуроченные к 20-летней годовщине присоединения России к Европейской конвенции по правам человека (это произошло в мае 1998 г.), проходят в достаточно тревожной обстановке: перспектива исключения России из Совета Европы за неуплату взносов становится все более реальной.

Не случайно генеральный директор Директората по правам человека Совета Европы Христос Якумопулос в своем выступлении подчеркивал важность конструктивного диалога между судами, способного преодолеть «случаи недопонимания», и напоминал, что Европейская конвенция – общее благо нашего континента. А Зорькин в ответ выразил осторожную надежду на то, что общее правовое пространство – от Лиссабона до Владивостока – «все же сохраняется».

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