Минюст уполномочен защищать Россию в международных судах

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Министерство юстиции будет представлять Россию во всех зарубежных и международных судах, а не только в ЕСПЧ Максим Стулов / Ведомости

Президент Владимир Путин своим указом внес изменения в положение о Министерстве юстиции, у которого теперь появилась новая функция – защищать в судах иностранных государств и международных судебных органах интересы Российской Федерации. До сих пор формально Минюст был уполномочен представлять Россию только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ): за это направление отвечает специальный заместитель министра, являющийся одновременно уполномоченным России в Страсбургском суде. Курировать новое направление, по всей видимости, будет замминистра юстиции Максим Травников, который сейчас отвечает за департамент международного права и сотрудничества, знает федеральный чиновник.

Но де-факто ведомство обеспечивало участие России и в других процессах, напоминает пресс-служба юридического ведомства. В частности, так было с разбирательствами об отмене решений международного арбитража при постоянной палате третейского суда в Гааге по искам бывших акционеров ЮКОСа, а также с процессом по иску, поданному в международный арбитраж бывшим членом Совета Федерации Сергеем Пугачевым. Наконец, в 2017 г. Россия выиграла в суде Евразийского экономического союза иск к Белоруссии в связи с неправомерным изъятием и обращением в доход этого государства бытовой техники и представительство российских интересов тогда также обеспечивал Минюст. Кроме того, далеко не все дела получают публичную огласку: часто регламентами арбитражного производства предусмотрена конфиденциальность информации, отмечает пресс-служба. С подписанием указа новая функция Минюста лишь получила нормативное закрепление, отразив уже сложившийся механизм работы, подытожили в ведомстве.