Чем известен новый японский император

Статья опубликована в № 4807 от 06.05.2019 под заголовком: Нарухито: Буду постоянно думать о людях, разделяя их радости и печали

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Нарухито, император Thomas SAMSON / AFP

Когда-то на императора простым людям нельзя было даже смотреть, а приказ императора был обязателен к исполнению. После победы союзников во Второй мировой войне император Японии сделался просто символом государства, юридически у него почти нет рычагов власти – это прописано в четвертой статье конституции, принятой под давлением США. Официально император не имеет права даже высказывать мнение по тем или иным вопросам, если они находятся в ведении кабинета министров. Поэтому император Акихито, отец Нарухито, вместо того чтобы прямо попроситься на пенсию, вынужден был изъясняться намеками: жаловаться на слабое здоровье и преклонный возраст, не позволяющие ему выполнять обязанности надлежащим образом.

Нарухито воспитывался совсем иначе, нежели его отец. Акихито, который отрекся от престола 30 апреля, с рождения был кронпринцем. Он жил отдельно от родителей с няньками и гувернерами – чтобы будущий правитель учился думать не о семье, а о государстве. Он не смог поступить в университет, потому что сразу взвалил на себя обязанности кронпринца. Максимум, что ему было доступно, когда позволяло время, – посещать отдельные лекции.

Ближе к народу

Акихито не был рабом многовековых монархических традиций. Жена его – простолюдинка (хотя и дочь богатого и уважаемого человека – президента крупной мукомольной компании). Акихито преодолел сопротивление семьи и общественного мнения, в итоге впервые в истории японский монарх женился не на аристократке.

Детей они воспитывали сами, что было еще одним вызовом. «Понимание того, что каждый день человек испытывает в семье, – один из способов понять чувства подданных, с которыми я могу никогда и не встретиться», – доказывал он. Его доводы в конце концов убедили и японцев, и самого императора – Хирохито публично поддержал сына.

Акихито всю жизнь стремился сделать императорскую семью ближе к народу. Став правителем, он с женой появлялся на 250 публичных мероприятиях в год, совершая по 75 поездок по стране и за ее пределами, подсчитал журнал Time. В таком же ключе они с женой воспитывали детей.

Старший из троих детей – Нарухито – родился 23 февраля 1960 г. Кронпринцем он стал только в 28 лет, благодаря этому у него было много времени на учебу и личные увлечения: Нарухито играет в теннис, занимается альпинизмом, увлекается бегом и играет на альте.