Россия и США резко активизировали двусторонние контакты на высоком уровне

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Эксперты скептически оценивают перспективы попытки возобновления диалога между Россией и США Mandel Ngan / REUTERS

Президент России Владимир Путин может принять госсекретаря США Майка Помпео после его переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 14 мая, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Встречи Помпео с российскими властями не будут подготовкой к новой встрече Путина и президента США Дональда Трампа, уточнил представитель Кремля: «Есть взаимное понимание целесообразности продолжения диалога на разных уровнях, но каких-то более или менее четких договоренностей [о встрече президентов] сейчас нет».

Трамп звонит первым

Диалог между Путиным и Трампом возобновился в начале мая по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба Кремля. 3 мая президенты провели продолжительный телефонный разговор, обсудив вопросы двусторонних отношений «с акцентом на экономическое сотрудничество» и подтвердив «обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности», отметила пресс-служба. Согласно этой информации, разговор также шел о событиях в Венесуэле, где США добиваются ухода избранного президента Николаса Мадуро (Россия его поддерживает), а также о Северной Корее, с лидером которой Ким Чен Ыном Путин встречался незадолго до беседы с Трампом, и об Украине, где избран новый президент Владимир Зеленский. По сообщению Кремля, Путин выступил против вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы, указал, что нужно сокращать санкционное давление на КНДР в ответ на ее шаги по ядерному разоружению, а также обратил внимание на необходимость выполнения минских соглашений новым украинским руководством. Трамп подтвердил, что одной из тем разговора была Венесуэла; по словам Помпео, американский президент заявил, что Россия должна уйти из этой южноамериканской страны. Госсекретарь США также рассказал, что президенты обсуждали возможность продления договора СНВ-3 – единственного сохранившегося соглашения между Россией и США о ядерном разоружении.