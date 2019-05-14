Россия нашла способ обхода санкций США при продаже оружия

Правительство упростило правила перепродажи российского оружия Hindustan Times / Getty images

Правительство своим постановлением № 586 от 10 мая («Ведомости» ознакомились с документом) упростило порядок перепродажи российских вооружений их первичными покупателями в третьи страны. Реэкспорт российского оружия разрешался и ранее, но до сих пор страна, которая получала его из вторых рук, должна была представлять Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) такой же сертификат конечного пользователя, как и «первичный» импортер. В сертификате покупатель обязуется не перепродавать оружие без разрешения Москвы. Таким образом, импортер формально подтверждал, что в конечном итоге приобретает оружие у России. Теперь же будет достаточно, если третья страна предоставит сертификат непосредственному поставщику, а он лишь уведомит Россию, что покупатель обещает не передавать оружие дальше.

В пояснительной записке к документу прямо говорится, что его появление вызвано антироссийскими санкциями: «Иностранные государства выражают заинтересованность в покупке российской продукции военного назначения, но, опасаясь попасть под санкции, отказываются от ее закупки». Проблема возникла после того, как в августе 2017 г. в США был принят закон CAATSA, предусматривающий возможность введения санкций против любых стран – импортеров российских вооружений. Впервые такие санкции были введены США в сентябре 2018 г. против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу за покупку у России истребителей Су-35 и комплексов ПВО С-400. А экспорт – важнейшая составляющая доходов российского оборонного комплекса: с 2013 г. ежегодные продажи оружия составляют $15–16 млрд, портфель заказов на конец 2018 г. достиг $55 млрд.

Российская политика в отношении контроля за пользователями российского оружия ужесточалась после того, как в ходе войны Израиля с ливанским движением «Хезболла» в 2005 г. израильские войска захватили противотанковые комплексы «Корнет», которые ранее были поставлены Россией в Сирию. В 2006 г. правительство приняло постановление, согласно которому ФС ВТС получила право включать при заключении контрактов на поставку легкого и стрелкового оружия пункты, позволяющие проводить инспекции для проверки наличия проданных вооружений у покупателя.

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, крупнейшие покупатели российских вооружений – Китай, Индия, Вьетнам, Алжир и Египет – не нуждаются в подобной схеме. Эти страны или игнорируют американские санкции против российских экспортеров, или добиваются исключений для себя в ходе переговоров с американскими властями. Но для небольших стран, опасающихся американских санкций, продажи с использованием механизмов реэкспорта могут быть оправданны, полагает эксперт. Речь идет главным образом о продаже легкого и стрелкового оружия и боеприпасов. Этот сегмент российского оружейного экспорта составляет несколько сотен миллионов долларов в год и представлен преимущественно странами Африки южнее Сахары и Латинской Америки, а также небольшими азиатскими странами, говорит Макиенко.

Реэкспорт российских вооружений действительно осуществлялся, говорит источник, близкий к Минобороны, однако его размер никогда не был большим и осуществлялся он главным образом через Белоруссию. Например, в конце 2000-х гг. 15 штурмовиков Су-25 были поставлены через Белоруссию в Судан – одной из причин этого была более низкая стоимость предпродажной подготовки в Белоруссии.

При этом реэкспорт при поставках вооружений используется и США, говорит еще один источник, близкий к Минобороны России. Так, с 2012 г. под контролем ЦРУ осуществляется масштабная программа по поставкам оружия сирийской оппозиции. Оружие и боеприпасы за деньги стран Персидского залива производятся в Сербии, Хорватии и других странах Восточной Европы и экспортируются в Болгарию, о чем восточноевропейские страны отчитываются для реестра поставок обычных вооружений ООН. Затем Болгария добавляет боеприпасы своего производства и отчитывается об их поставке Саудовской Аравии, а в итоге в Сирии обнаруживаются ящики от оружия и боеприпасов, на которых ко­нечным покупателем значится минобороны Саудовской Аравии, говорит собеседник «Ведомостей».

Но помимо угрозы санкций в отношении стран-импортеров, закон CAATSA позволил США весной 2018 г. ввести новые санкции против главного экспортера российских вооружений – «Рособоронэкспорта», которые лишили его возможности получать платежи в долларах США. И это создало серьезные проблемы с оплатой поставок. Макиенко считает, что в этой связи вся система регулирования российского экспорта вооружений требует кардинального пересмотра.

«Рособоронэкспорт» и ФС ВТС от комментариев воздержались.