Конституционный суд снова проверит закон о митингах

Андрей Гордеев / Ведомости

Конституционный суд (КС) 28 мая проверит в публичном заседании нормы закона о митингах, обязывающие организаторов массовых мероприятий обеспечивать «в пределах своей компетенции» общественный порядок при их проведении, а также указывать формы и методы его обеспечения в уведомлении, которое подается в органы власти. Об этом сообщается на сайте суда.

Поводом для проверки стала жалоба иркутского пенсионера Валерия Терехина. Летом прошлого года он подал в администрацию Иркутска уведомление о намерении провести на площади возле памятника Александру III митинг на 350 участников и получил отказ со ссылкой на отсутствие в его уведомлении «сведений, позволяющих в полной мере установить формы и методы обеспечения общественного порядка». Из-за отсутствия таких данных поданное Терехиным уведомление не соответствует требованиям закона, «что исключает возможность его рассмотрения», сообщила администрация города.

Пенсионер обжаловал отказ, поскольку в своем уведомлении он указал, что обеспечение общественного порядка планируется за счет предоставления участникам акции информации о номере вызова полиции. Но Кировский районный суд Иркутска решил, что такие указания нельзя рассматривать как метод и форму обеспечения общественного порядка, так как информирование о номерах полиции и скорой помощи – это не конкретные меры, при использовании которых будут гарантироваться общественный порядок и полная безопасность. В сентябре Терехин еще раз подал заявку на проведение митинга в городскую администрацию и снова получил отказ со ссылкой на то, что информация о телефонах экстренных служб не является достаточной гарантией общественной безопасности. И этот отказ суды также признали законным.

Пенсионер с такой позицией категорически не согласен. Он напоминает, что право на проведение мирных публичных мероприятий гарантировано Конституцией. Ранее КС признавал возможность ограничения такого права, но только в целях достижения правомерной цели и при условии соразмерности такого ограничения. Чтобы норма закона о подаче уведомления отвечала этим условиям, предъявляемые к такому уведомлению требования должны быть четко сформулированы. Неопределенность содержания такой нормы допускает возможность неограниченного усмотрения, что и произошло в его случае. Оспариваемые положения не соответствуют конституционным требованиям правовой определенности, поскольку закон не дает определения понятию «формы и методы обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи», настаивает заявитель. Поэтому он просит КС признать их не соответствующими основному закону страны.

Это уже не первый случай, когда КС проверяет нормы действующего закона о митингах. В 2013 г. он признал его частично не соответствующим Конституции, обязав законодателя снизить минимальный размер штрафа и отменить наказание в форме исправительных работ в случае, если в ходе несанкционированного мероприятия не причинен вред здоровью или ущерб имуществу. Также КС запретил взыскивать возмещение причиненного ущерба с участников мероприятия. Однако фактически разрешительный порядок согласования митингов суд подвергать ревизии не стал.

В 2013 г. был большой запрос, в том числе от группы депутатов, он касался разных аспектов регулирования, включая вопросы взаимодействия с органами власти, говорит адвокат Сергей Голубок, который будет представлять Тетерина в КС от правозащитной группы «Агора». Тогда Конституционный суд сказал очень важную вещь – что от организаторов можно требовать только то, что они могут обеспечить, напоминает юрист. Непосредственно же вопрос о требовании к перечню мер по обеспечению общественной безопасности не ставился, так как подобной практики просто еще не было, отмечает Голубок. Именно поэтому КС сейчас принял жалобу к рассмотрению. Это вряд ли откроет возможность для внесения радикальных изменений в закон, но это важный вопрос, касающийся самой сути происходящего, подчеркивает адвокат.

Представитель Госдумы в КС Марина Беспалова сказала «Ведомостям», что ей известно о такой жалобе, но она не видела сам документ и поэтому не может его комментировать.

Алексей Глухов из «Апологии протеста» говорит, что отсутствие мер по обеспечению безопасности – далеко не самое распространенное основание для отказа в проведении массовых мероприятий: чаще всего отказывают со ссылкой на другие мероприятия или по каким-то формальным основаниям. Однако в законодательстве ряда регионов уже начинают придумывать дополнительные требования к уведомлениям, и это абсолютно неконституционно, уверен Глухов: уведомление для того и подается, чтобы власти могли заранее позаботиться о безопасности участников митинга, это неоднократно отмечалось и в решениях Европейского суда по правам человека. Не нанимать же пенсионеру ЧОП, недоумевает он.

Как отмечает юрист проекта «ОВД-инфо» Георгий Шедов, по итогам исследования, в ходе которого эксперты анализировали основания для отказа в оппозиционных акциях, выяснилось, что чаще всего власти используют ссылку на другое мероприятие или ремонтные работы. Случаи же, когда поводом становилось отсутствие организации, например, медицинской помощи, единичны, указывает он.