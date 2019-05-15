Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4813 от 16.05.2019 под заголовком: Истребители получили ускорение

Путин заявил об ускоренной закупке истребителей пятого поколения Су-57

До 2027 года Воздушно-космическим силам планируется поставить 76 таких машин

Контракт на поставку 76 новейших истребителей пятого поколения Су-57 будет подписан в ближайшее время. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин во время прошедшего в Сочи совещания по проблемам перевооружения Воздушно-космических сил (ВКС). «Государственной программой вооружений до 2027 г. планировалось закупить 16 таких самолетов. Проанализировали вчера ситуацию, министр доложил, в результате проделанной работы, в результате того, что мы договорились с промышленностью, промышленность фактически на 20% снизила стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, и у нас появилась возможность закупить гораздо больше боевых машин этого класса и, по сути, нового поколения», – пояснил президент (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее во вторник Путин посетил Государственный летный испытательный центр ВКС в Ахтубинске (Астраханская обл.), где его самолет сопровождала шестерка опытных и предсерийных Су-57 – практически все летные на данный момент машины этого типа. В настоящее время у ВКС имеется подписанный в августе прошлого года контракт на поставку двух Су-57 в 2019 и 2020 гг.

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Комментарии
klochkovg
10:07 16.05.2019
Нее. Они полностью вышли. У них там свои замуты внутриполитические. Ну и не нравится индийцам российские заигрывания с Китаем. Покупать оружие у союзника своего врага это как бы эээ. Они в плане ВПК все больше на США ориентируются. Глоубмастеры ,Чинуки, Апачи. Вместо Ил-76, Ми-28, Ми-26. Миг-35 пролетел конкурс на легкий истребитель в пользу Рафаля на предварительном отборе и далее в том же духе. Выход из Су-57 был закономерным.
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