Правительство представило новую доктрину контрольно-надзорной деятельности
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Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко представил в среду на юридическом форуме в Петербурге проект базового закона о контроле, который должен определить единые принципы контрольно-надзорной деятельности. Делал он это на фоне гильотины – организаторы форума заказали макет в натуральную величину специально к презентации. Он символизировал основной принцип текущей реформы контрольно-надзорной деятельности, который подразумевает отказ от избыточных требований к бизнесу.
Как следует из текста законопроекта (опубликован на правительственном портале раскрытия информации), в его основу должны лечь принципы стимулирования добросовестности контролируемых лиц и соразмерности вмешательства в их права. Закон декларирует также недопустимость злоупотреблений и множественного контроля (когда одно и то же лицо проверяют разные организации на предмет соблюдения одних и тех же требований).
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