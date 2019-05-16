Правительство представило новую доктрину контрольно-надзорной деятельности

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













План реформы контрольно-надзорной деятельности подразумевает разработку двух базовых законов Александр Гальперин / РИА Новости

Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко представил в среду на юридическом форуме в Петербурге проект базового закона о контроле, который должен определить единые принципы контрольно-надзорной деятельности. Делал он это на фоне гильотины – организаторы форума заказали макет в натуральную величину специально к презентации. Он символизировал основной принцип текущей реформы контрольно-надзорной деятельности, который подразумевает отказ от избыточных требований к бизнесу.

Как следует из текста законопроекта (опубликован на правительственном портале раскрытия информации), в его основу должны лечь принципы стимулирования добросовестности контролируемых лиц и соразмерности вмешательства в их права. Закон декларирует также недопустимость злоупотреблений и множественного контроля (когда одно и то же лицо проверяют разные организации на предмет соблюдения одних и тех же требований).