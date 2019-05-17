Зеленский потерял возможность распустить Верховную раду

Из-за решения одной из фракций избранный президент теперь не укладывается в дедлайн для роспуска

Николай Лазаренко / ТАСС

Украинская партия «Народный фронт» вышла из коалиции в Верховной раде и таким образом заблокировала появившуюся ранее у избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает Strana.ua.

После парламентских выборов в 2014 г. в Раде сформировали коалицию «Европейская Украина». В ее состав первоначально вошли пять фракций: Блок Петра Порошенко, «Народный фронт», Радикальная партия, «Батькивщина», «Самопомощь». Правящее большинство состояло из 302 депутатов при необходимом минимуме в 226. Однако к 2018 г. три фракции вышли из коалиции – в ней остались только депутаты Блока Петра Порошенко и «Народного фронта». Соглашение о коалиции расторгнуто не было, то есть коалиция продолжала существовать де-юре, но фактического большинства в парламенте не существовало.

Отсутствие де-факто коалиции и могло стать основанием для роспуска Рады Зеленским, пояснял его советник Дмитрий Разумков. Назначение на 20 мая инаугурации избранного президента открывало для него такую возможность: украинским законодательством предусмотрено, что роспуск должен состояться не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий Рады (выборы назначены на октябрь, а полномочия прежнего состава парламента заканчиваются в день первого заседания нового созыва). Однако «Народный фронт», выйдя из коалиции, запустил 30-дневный процесс формирования новой коалиции. Даже если коалицию создать не удастся, Зеленский не укладывается в шестимесячный дедлайн.

Как поясняет Strana.ua, досрочные выборы в парламент невыгодны для «Народного фронта» – в частности, из-за низких рейтингов.

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Дата инаугурации была назначена 16 мая, то есть спустя почти месяц после его победы.

Зеленский обвинял депутатов в том, что они сознательно затягивают сроки его инаугурации. В интервью, которое он дал незадолго до второго тура выборов, Зеленский рассказывал о планах распустить Раду, но подчеркивал, что боится не успеть это сделать. «Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент...», – говорил он.

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