России дали шанс остаться в Совете Европы
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Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял в пятницу заявление о равенстве всех делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). «Мы согласились с тем, что России следует остаться в ПАСЕ, в частности, поскольку это сохранит право миллионов россиян обращаться в ЕСПЧ», – приводит МИД Германии в своем твиттере слова министра Хайко Мааса.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что Россия не собирается выходить из СЕ и не отказывается от выполнения своих финансовых обязательств. Российская делегация в ПАСЕ не участвует в ее работе после того, как в 2014 г. была лишена части полномочий из-за событий на Украине и присоединения Крыма. В 2017 г. Москва прекратила выплату взносов в бюджет СЕ и в качестве условия для их возобновления настаивает на восстановлении полномочий делегации в ПАСЕ и обеспечении равных прав всех стран – участниц совета.
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