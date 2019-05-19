Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4815 от 20.05.2019 под заголовком: Австрия лишилась вице-канцлера

Скандал вокруг вице-канцлера Австрии нанес удар по европейским ультраправым

Хайнц-Кристиан Штрахе играл ключевую роль в координации их усилий на выборах в Европарламент

В Австрии в сентябре пройдут выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента), сообщили в воскресенье канцлер Себастьян Курц и президент страны Александер ван дер Беллен. Поводом для этого стал громкий скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Ранее Курц сообщил, что возглавляемая им Австрийская народная партия больше не будет работать в коалиции с ультраправой Австрийской партией свободы (АПС), лидером которой был Штрахе. Коалиция просуществовала полтора года, ее работа сопровождалась многочисленными кризисами и скандалами. «Я должен сказать: хватит – значит хватит», – заявил канцлер. По его словам, АПС не может быть партнером Народной партии по коалиции, социал-демократы (вторая крупнейшая партия Австрии) «не разделяют внутренних убеждений» Курца, а «малые партии слишком маленькие, чтобы оказывать реальную поддержку», поэтому необходимы досрочные выборы.

Штрахе оказался в центре политического скандала после того, как 17 мая два немецких издания, Spiegel и Süddeutsche Zeitung (SZ), опубликовали видеозапись его разговора с женщиной, которую немецкие СМИ назвали россиянкой Аленой Макаровой – племянницей миллиардера, основателя газовой компании «Итера» и президента международной группы компаний «Арети» Игоря Макарова. Сам Макаров в разговоре с «Медузой» и журналом Forbes отверг родство с девушкой, отметив, что был единственным ребенком в семье. По видео можно точно установить личности Штрахе и его коллеги по партии Йоханна Гуденуса с женой Тайаной, но не их русскоговорящей собеседницы, уточняет SZ.

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