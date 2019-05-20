«Президент не икона, не идол». Речь Зеленского на инаугурации

GENYA SAVILOV / AFP

Дорогие украинцы!

После победы на выборах мой шестилетний сын сказал: «Папа, я по телевизору видел, сказали, что Зеленский – президент, и выходит, что я тоже президент!» И тогда это прозвучало как шутка, детский лепет. Но потом я понял, что на самом деле это истина, поскольку каждый из нас – президент. Не 73%, которые голосовали за меня, а все 100% украинцев. Это не моя, это наша общая победа. И это наш общий шанс, за который мы несем нашу общую ответственность. И только что не только я приносил присягу, но и каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас присягнул на верность Украине.

Представьте себе громкие заголовки: «Президент не платит налогов!», «Проехал выпивши на красный свет», «Понемногу ворует, потому что так делают все». Вы согласитесь с тем, что это позор. Вот что я имею в виду, когда говорю, что каждый из нас теперь президент. Ведь с сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставим своим детям. Каждый из нас на своем месте сможет сделать все для развития страны.

Европейская страна начинается с каждого. Да, мы избрали путь в Европу. Но Европа не где-то там, Европа вот здесь (показывает на голову. – «Ведомости»). И когда Европа будет вот здесь, она будет и здесь (показал рукой в зал. – «Ведомости»), будет на Украине. И это наша общая мечта.

Но у нас есть и общая боль! Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый день мы теряем каждого из нас. И каждый из нас – переселенец. Те, кто потерял свой дом, и те, кто отворил двери собственного дома, разделив эту боль с ближним. Каждый из нас отправился на заработки на чужбину, те, кто не нашел себя дома, а нашел заработок на чужбине, те, кто в борьбе с бедностью вынуждены терять собственное достоинство. Но мы все это преодолеем, потому что каждый из нас – украинец. Мы все – украинцы! Нет больших, меньших, правильных, неправильных, все – украинцы! От Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, Харькове, Донецке, в Одессе… Мы все – украинцы! И мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильны.

И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов, да, не удивляйтесь! Нас 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вам следует приезжать в Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас. Не нужно сувениров из-за границы, привезите пожалуйста нам свои знания, свой опыт и свои ментальные ценности. Все это поможет нам начать новую эпоху. Скептики скажут, что все это фантазии, что это невозможно. А может быть, это и есть наша национальная идея – объединившись, сделать невозможное наперекор всему.

Вспомните исландскую сборную на чемпионате Европы по футболу, когда стоматолог, режиссер, студент и уборщик бились и защищали честь своей страны. Они сделали это, хотя никто не верил в их победу. И это наш путь! Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в защите родной земли, японцами в технологиях, швейцарцами в умении счастливо жить друг с другом, невзирая на никакие различия.

И наша первейшая задача – прекращение огня на Донбассе. Меня часто спрашивали: а на что вы готовы пойти ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что? Я могу вас заверить: для того чтобы наши люди больше не гибли, я готов сделать все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги. Если будет нужно, я без колебаний готов потерять свою должность для того, чтобы только настал мир. Не теряя наших территорий. Никогда!

История несправедлива, это правда. Не мы начали эту войну. Не мы начали, но нам ее заканчивать! И мы готовы, готовы к диалогу. Но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога (в этот момент Зеленский впервые перешел на русский язык. – «Ведомости») станет возвращение всех украинских пленных.

Наш следующий вызов (перешел на украинский язык. – «Ведомости») – это возвращение потерянных территорий. Мне кажется, что эта формулировка не совсем корректная, потому что невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территории, но мы потеряли самое главное – людей. И сегодня (вновь перешел на русский язык. – «Ведомости») мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание, мы потеряли их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами! Они не чужие, они наши, они украинцы! (перешел на украинский язык. – «Ведомости»).

В этот момент Зеленскому делает замечание за использование русского языка руководитель Радикальной партии Олег Ляшко.

Большое спасибо, что вы продолжаете делить людей, господин Ляшко. Как украинец я хочу сказать: да, мы все украинцы, где бы мы ни жили, потому что Украина не в паспорте, Украина здесь вот (показывает на сердце. – «Ведомости»).

Я точно знаю бойцов, которые защищали Украину, наших героев, как украиноязычных, так и русскоговорящих. Не бывает сильной армии, где власть не уважает людей, которые отдают свою жизнь за страну. Каждый день отдают. Я сделаю все для того, чтобы вы чувствовали уважение, достойное стабильное финансовое обеспечение. Это ваши жилищные условия, законные отпуска после выполнения боевых задач, обеспечение ваших семей. Надо не рассказывать о стандартах, НАТО, надо воплощать эти стандарты.

Безусловно, кроме войны есть еще много разных бед, которые делают украинцев несчастливыми. Это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты, пенсии, болезненные цены, существующие рабочие условия, это медицина, о которой преимущественно не говорят те, кто ни разу не лежал с ребенком в обычной больнице. Это мифические украинские дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьем-то буйном воображении.

Позвольте мне процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: «Правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема!» Это просто цитата. Я не понимаю правительство, когда оно разводит руками и говорит, что не может что-то сделать. Неправда, вы можете. Вы можете взять лист бумаги, взять ручку и освободить ваши места для тех, кто будет думать о людях, о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Я думаю, что люди это оценят.

Мое избрание доказывает, что граждане устали от опытных системных политиков. Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом, где есть честность и прозрачные правила игры. Для этого к власти нужно прийти людям, которые будут служить народу. И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было моих портретов. Потому что президент не икона, не идол. Президент – это не ценный портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза.

Я могу еще много чего сказать, но украинцы хотят уже не слов, а действий. Поэтому, уважаемые депутаты, вы сами назначили инаугурацию на понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня не будет вечеринок, а будет работа. И поэтому я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. А также я прошу вас освободить от должности председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины.

Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Раду восьмого созыва, верховный совет восьмого созыва. Слава Украине!

И, наконец, очень кратко. Дорогой народ, в течение своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Я это чувствовал сердцем, это была не только работа, а моя миссия. Следующие пять лет я буду делать все, чтобы вы не плакали! Спасибо.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурацииФото