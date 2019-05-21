Член руководства движения «Голос» задержан по подозрению в угрозе убийством

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Члена совета движения «Голос» Романа Удота задержали в понедельник вечером на 48 часов facebook / roman.udot

Члена совета движения «Голос» Романа Удота задержали в понедельник вечером на 48 часов в линейном управлении МВД по Шереметьеву. Следствие просит заключить Удота под стражу, сообщил его адвокат Максим Пашков. В апреле 2018 г. против Удота было возбуждено дело об угрозе убийством (ст. 119 УК) по заявлению сотрудников НТВ. Конфликт с журналистами у Удота произошел за месяц до этого в аэропорту «Шереметьево», рассказал «Ведомостям» Пашков: «На него накинулись двое сотрудников НТВ и начали требовать, чтобы он прокомментировал интересующие их проблемы. Он сказал, что общаться не собирается и просит его не снимать, поскольку не желает, чтобы его частная жизнь была объектом фильма. Они бежали за ним, настаивали. В какой-то момент они перешли на повышенные тона, тем более что незадолго до этого у них на НТВ была передача, где были распространены сведения, как полагает Удот, не соответствующие действительности. И он выдал на запале, что «я вас всех переубиваю», когда за ним гонялись по аэропорту». По словам Пашкова, Удот вырвал у журналистки НТВ Александры Мирошниченко телефон, попросил охрану аэропорта вызвать полицейских, которым и отдал телефон: «Их всех доставили в отдел для разбирательства. К Удоту пытались сначала примерить грабеж, но поскольку он характеризуется корыстной целью и умыслом, то, понятно, никакой речи об этом нет. Его отпустили, претензий не предъявили. Сам он написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК)».

Однако через месяц Мирошниченко и ее коллега Эдуард Журавлев осознали, что после слов Удота в аэропорту «их жизни угрожает опасность», написали заявление и в апреле было возбуждено уголовное дело, продолжает Пашков. По словам адвоката, Удот больше года был в командировке, как только он вернулся в Россию, то поехал в отделение, где написал заявление, чтобы возобновили расследование по делу о неприкосновенности частной жизни. В понедельник Удот явился по вызову следователя для дачи показаний и был задержан, отмечает адвокат: «Сейчас дело в прокуратуре, она еще не приняла решение по мере пресечения. Следствие хочет избрать ее в виде заключения под стражу. Однако ст. 119 – нетяжкий состав, максимальная санкция – до двух лет, лишение свободы назначено быть не может».