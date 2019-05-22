В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

ЕСПЧ уже давно сформировал позицию по задержаниям на митингах и российские жалобы рассматривает в упрощенном порядке Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС

Житель Екатеринбурга Даниил Пугин, задержанный в ночь на 14 мая в сквере, где предполагалось строительство собора Святой Екатерины, пожаловался в ЕСПЧ на задержание и арест. Об этом сообщил Алексей Глухов – руководитель юридической службы «Апология протеста» и адвокат Международной «Агоры», юристы которой представляют Пугина в Страсбурге. По мнению заявителя, власти Екатеринбурга нарушили его право на свободу собраний, задействовав силовой сценарий для разгона мирной акции.

Пугин оказался одним из 24 первых задержанных во время акции протеста. На всех, отмечается в жалобе (есть у «Ведомостей»), были составлены однотипные протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАПа (нарушение общественного порядка, сопряженное с невыполнением требований полиции). Согласно протоколу Пугин «совместно с другими гражданами повредил металлическое ограждение и попытался проникнуть на огороженную территорию сквера, при этом выражался грубой нецензурной бранью, проявлял явное неуважение к обществу». 21 задержанный, в том числе и заявитель, был арестован на срок от двух до 10 суток. На следующий день полиция задержала уже более 60 человек.

По мнению Пугина, власти с самого начала приняли решение по силовому пресечению стихийных мирных акций. Вечером 13 мая 2019 г. они фактически передали полномочия по разгону мирных протестующих представителям частного охранного предприятия, а к вечеру 14 мая в процесс включились сотрудники полиции и Росгвардии. Заявитель утверждает, что он лично не совершал ничего предосудительного из того, что ему вменяли. Пресс-служба мэрии Екатеринбурга в среду не ответила на звонки «Ведомостей».

Число жалоб в ЕСПЧ на нарушение свободы собраний стремительно растет, и эта тема закрепилась на втором месте среди всех прочих оспариваемых нарушений: за прошлый год количество зарегистрированных обращений удвоилось (с 583 по состоянию на январь 2018 г. до 1286 к январю нынешнего). Основной массив жалоб пошел в Страсбург по итогам задержаний и арестов участников всероссийских акций протеста «Он нам не царь» 5 мая и против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 г., говорит Глухов. Но в этом году, похоже, массовыми станут обращения по итогам региональных акций протеста. Пугин – первый заявитель из Екатеринбурга, но далеко не последний, просто многие еще находятся под арестом, отмечает юрист. Кроме того, серию обращений следует ждать из Архангельской области от участников митингов против строительства мусорного полигона в Шиесе, знает Глухов.

ЕСПЧ уже давно сформировал позицию по задержаниям на митингах и российские жалобы рассматривает в упрощенном порядке, говорит адвокат Дмитрий Аграновский. Это повышает шансы россиян на выигрыш в конкретном деле. Однако вряд ли стоит ждать от суда «пилотного решения», в котором он потребовал бы принятия общих мер для исправления ситуации: именно сейчас ЕСПЧ не настроен обострять отношения с российскими властями, пока наша страна балансирует на грани выхода из Совета Европы, считает Аграновский.