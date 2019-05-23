В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Но его отпечатков пальцев на пакетике с наркотиками нет, уверяет адвокат

Максим Стулов / Ведомости

В квартире бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова нашли наркотики. Об этом сообщил следователь в Басманном суде на заседании о продлении меры пресечения бывшему чиновнику, передает ТАСС. По словам следователя, факт наличия именно наркотического вещества подтвердила химическая экспертиза. Однако что за вещество и в каком количестве было обнаружено, он не уточнил.

Адвокат Абызова в суде подтвердил, что в квартире его подзащитного были обнаружены наркотики, и добавил, что это дело выделено в отдельное административное производство. Однако, по его словам, отпечатков пальцев бывшего министра на пакетике с наркотиками не обнаружено. «Информация следствия о том, что в квартире Абызова найдены наркотики, является попыткой бросить тень на нашего подзащитного», – считает адвокат.

Абызова задержали и арестовали в конце марта. Экс-министру предъявили обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2011–2014 гг. он создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.

Помимо Абызова в преступную группу входили один из бывших руководителей Ru-Com Николай Степанов, заместитель гендиректора Ru-Com Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО «Рэмис» Галина Фрайденберг, председатель совета директоров Первого строительного фонда Александр Пелипасов и бывший руководитель РЭС Сергей Ильичев. Все они также находятся под стражей.

В 2012–2018 гг. Абызов был министром по координации деятельности открытого правительства. Он занимался повышением открытости ведомств и реформой контрольно-надзорной деятельности. До этого Абызов занимал руководящие посты в нескольких компаниях топливно-энергетического комплекса.

Как выглядит бывший министр Абызов после двух месяцев в СИЗО