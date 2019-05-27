Статья опубликована в № 4821 от 28.05.2019 под заголовком: Популисты не догнали волну
Европарламент остается под контролем центристов
Популисты усилили свои позиции, но выступили хуже ожидаемого
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В крупнейших странах ЕС – Германии, Великобритании и Франции – правящие партии выступили хуже, чем ожидалось
Francisco Seco / AP Photo
Самые большие потери на завершившихся в воскресенье выборах в Европарламент понесли две крупнейшие фракции – консервативная Европейская народная партия и Альянс социалистов и демократов. Они останутся самыми многочисленными, но не получат абсолютное большинство. Альянс либералов и демократов за Европу почти вдвое увеличил число мандатов, прежде всего за счет коалиции «Возрождение», поддержанной президентом Франции Эмманюэлем Макроном. А зеленые добились успеха благодаря Германии, где они заняли второе место после правящего Христианско-демократического союза (ХДС).
Популисты и консерваторы
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