Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4821 от 28.05.2019 под заголовком: Популисты не догнали волну

Европарламент остается под контролем центристов

Популисты усилили свои позиции, но выступили хуже ожидаемого

Самые большие потери на завершившихся в воскресенье выборах в Европарламент понесли две крупнейшие фракции – консервативная Европейская народная партия и Альянс социалистов и демократов. Они останутся самыми многочисленными, но не получат абсолютное большинство. Альянс либералов и демократов за Европу почти вдвое увеличил число мандатов, прежде всего за счет коалиции «Возрождение», поддержанной президентом Франции Эмманюэлем Макроном. А зеленые добились успеха благодаря Германии, где они заняли второе место после правящего Христианско-демократического союза (ХДС).

Популисты и консерваторы

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