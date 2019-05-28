Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4821 от 28.05.2019 под заголовком: Он вам не реестр

Минэкономразвития хочет запретить публикацию данных о владельцах недвижимости

Ограничение на распространение сведений Росреестра ударит по журналистам и расследователям

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях размещен на портале раскрытия информации. Запрет будет распространяться на любые организации и обычных граждан. За передачу этих сведений, «в том числе за плату», а также за создание с этой целью специальных сайтов физическим и должностным лицам грозит штраф в размере 50 000 руб., индивидуальным предпринимателям – 100 000 руб., юридическим лицам – 400 000 руб. При повторном нарушении штрафы возрастут до 100 000 руб. для граждан и должностных лиц, до 200 000 руб. для предпринимателей и до 600 000 руб. для юрлиц. Бизнесменам и юрлицам будет грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. В сопроводительной документации говорится, что проект разработан в связи с жалобами граждан на создание сайтов, которые предоставляют информацию якобы из ЕГРН, но содержащую недостоверные сведения.

На инициативу Минэкономразвития обратил внимание сотрудник основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров. По его мнению, в случае принятия закона журналистам и расследователям будет запрещено публиковать любую информацию из Росреестра: «Законопроект борется с людьми, которые поняли, что на Росреестре сложно заказывать выписки, и решили перепродавать их дороже, но удобнее. Но «бонусом» закон принимается для нас, ведь там четко написано, что передача и публикация этих сведений запрещены. ФБК публикует справки ЕГРН целиком, и формально это передача справок третьим лицам».

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Комментарии
ramil61
06:16 28.05.2019
Да здравствует Великий Советский Союз!Чиновников критиковать нельзя,о богатстве отдельных личностей ни ни, будем пользоваться слухами, потом будет какой-нибудь Чернобыль и всё рухнет в один момент.
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