Конституционный суд проверил закон о митингах

Евгений Егоров / Ведомости

Закон о митингах, обязывающий организаторов массовых мероприятий обеспечивать «в пределах своей компетенции» общественный порядок при их проведении, а также уведомлять власти о формах и методах его обеспечения, не противоречит Основному закону страны, об этом заявили сегодня в Конституционном суде представители президента, Госдумы и Совета Федерации. Нарушителями закона являются органы власти, использующие такое требование для «квазиотказа» в согласовании мероприятия, и суды, признающие законным такой отказ, заявил представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас. На самом деле обеспечение безопасности в ходе массового мероприятия полностью является обязанностью органов публичной власти. На это направлена и сама процедура уведомления — организатор массового мероприятия обязан лишь взаимодействовать с властями для обмена информацией, объяснил Клишас.

Закон не предусматривает возвращения уведомления без рассмотрения, это явное нарушение со стороны органов публичной власти, согласен представитель президента Михаил Кротов. Однако он считает, что власти вправе требовать от организаторов митинга, чтобы те отчитались о предусмотренных мерах безопасности, и даже выдвигать в отношении предложенных встречные требования.

Поводом для проверки закона о митингах стала жалоба иркутского пенсионера Валерия Тетерина. Летом прошлого года он подал в администрацию Иркутска уведомление о намерении провести на площади возле памятника Александру III митинг на 350 участников и получил отказ со ссылкой на отсутствие в его уведомлении «сведений, позволяющих в полной мере установить формы и методы обеспечения общественного порядка». Из-за отсутствия таких данных поданное Тетериным уведомление не соответствует требованиям закона, «что исключает возможность его рассмотрения», сообщила администрация города. Такие требования не соответствуют конституционным принципам правовой определенности, поскольку закон не дает определения понятию «формы и методы обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи», настаивает заявитель.

Представитель президента объяснил отсутствие законодательно закрепленного перечня форм и методов обеспечения общественного порядка тем, что сформулировать его было бы затруднительно. Оценка предлагаемых форм и методов на предмет их достаточности должна осуществляться в каждом конкретном случае исходя из существующих условий — таких, как характеристика личности организатора, наличие положительного опыта проведения таких мероприятий, места и времени проведения мероприятия, специфики социальных групп предполагаемых участников и погодные условия. «Иными словами, приемлемые в одном случае меры могут признаваться недостаточными в другом», - объяснил Кротов. По его словам, на практике организаторы мероприятий в разных случаях указывают различные сочетания таких мер, как назначение ответственного лица, взаимодействие с представителями органов внутренних дел, наличие аптечки скорой помощи, проведение инструктажа участников, проявление ими должной осмотрительности и осторожности, формирование из числа участников группы поддержания общественного порядка.

Отсутствие в законе перечня методов не свидетельствует о пробелах в нормативном регулировании или о том, что правоприменителю предоставлена избыточная дискреция, доказывал Кротов, ведь «широта усмотрения не освобождает его от изложения мотивов принятия решения». При этом следует исходить из уведомительного характера проведения мероприятия, уточнил он, запретить проведение мероприятия власти не могут, а могут лишь предложить изменение места и времени.

Позицию Кротова поддержали представители Генпрокуратуры, Минюста и МВД. Но заявителя они не убедили. Если норма сама по себе сформулирована грамотно, она не может порождать столь противоречивую практику, настаивал Тетерин. Возможно, когда-то законодатель и предполагал что-то совсем иное. Но теперь эта норма, как раковая клетка в организме, переродилась и ее невозможно исправить консервативными методами, уверен Тетерин.

На самом деле проблема именно в том, что закон оставляет пространство для произвола, согласен с ним член Совета по правам человека Илья Шаблинский. Если верить представителю президента, закон не исключает возможности мероприятия все новых требований и их список открыт, отметил он. И если Конституционный суд не ограничит пространство для произвола, оно останется открытым и будет выхолощена сущность права собираться мирно и без оружия, предупредил Шаблинский.