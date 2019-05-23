Конституционный суд получил экспертные заключения по делу о митингах

Согласно международным стандартам, отмечается в заключении ИППП, обязанность обеспечить безопасность участников публичных мероприятий лежит на органах власти Андрей Гордеев / Ведомости

Нормы закона о митингах, обязывающие организаторов массовых мероприятий обеспечивать «в пределах своей компетенции» общественный порядок при их проведении, не отвечают международно-правовым стандартам распределения ответственности между организаторами мероприятий и органами власти. Это следует из заключения, представленного Институтом права и публичной политики (ИППП) в Конституционный суд, который сейчас рассматривает жалобу иркутского пенсионера Валерия Тетерина на закон. Тетерину отказали в согласовании митинга со ссылкой на отсутствие достаточных гарантий безопасности. Он считает, что это нарушает его право на свободу собраний.

Согласно международным стандартам, отмечается в заключении ИППП, обязанность обеспечить безопасность участников публичных мероприятий лежит на органах власти. Организаторы мероприятия могут выполнять в этом отношении лишь вспомогательные функции. Такая позиция находит подтверждение в практике ЕСПЧ, Венецианской комиссии Совета Европы, других организаций. Это инициативное заключение – согласно регламенту суда научные организации и юристы могут представить ему заключение по рассматриваемому делу на правах аmicus curiae («друга суда»).

Руководитель судебной практики ИППП Григорий Вайпан говорит, что институт решил подготовить заключение, так как жалоба Тетерина показывает: местные власти стали использовать новый и весьма экзотический предлог для отказа в согласовании митингов. «Если сейчас не пресечь эту зарождающуюся практику, она может стать массовой», – предупреждает он.

Нормы, обязывающие организаторов митинга обеспечивать безопасность граждан, не просто создают реальную правовую неопределенность, но и лишены юридического смысла, ведь граждане подобной компетенцией не обладают, отмечается в заключении, подготовленном постоянной комиссией по участию в правовой реформе Совета по правам человека (СПЧ) при президенте. Такая правоприменительная практика, настаивают эксперты СПЧ, предоставляет государственному органу обширное пространство для совершенно произвольного отказа в согласовании мероприятия. Это вызывает у граждан желание вообще не обращаться за согласованием таких мероприятий, «поскольку это бесполезно». И это «весьма опасная тенденция как для гражданского общества, так и для государства».

Еще одним «другом суда» по этому делу выступила организация «Апология протеста», оказывающая юридическую поддержку мирным протестующим. В ее заключении отмечается, что сама по себе процедура уведомления о массовом мероприятии предусмотрена как раз для того, чтобы власти могли принять меры по обеспечению безопасности. Перекладывая такую обязанность на граждан, законодатель не только создает «охлаждающий эффект» для инициативы, но и ставит под угрозу безопасность граждан. В аппарате Конституционного суда «Ведомостям» подтвердили, что заключения поступили в суд. Представляющий Терехина адвокат Сергей Голубок говорит, что документы полезны, так как помогают суду получить информацию о зарубежном опыте. Позиция органов власти ему пока не известна.