Отставленный канцлер Австрии может вернуться к власти уже в сентябре
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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен во вторник отправил в отставку правительство Себастьяна Курца. Временно исполняющим обязанности канцлера назначен коллега Курца по Австрийской народной партии (АНП) вице-канцлер Хартвиг Лёгер.
Днем ранее парламент вынес первый в послевоенной истории Австрии вотум недоверия канцлеру. Голосование было инициировано оппозиционной Социал-демократической партией и поддержано бывшим партнером АНП по правящей коалиции – ультраправой Австрийской партией свободы (АПС). Курц заявил о распаде коалиции из-за появления в СМИ компромата на бывшего вице-канцлера, лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе. В результате Штрахе подал в отставку, а Курц заявил о планах провести досрочные парламентские выборы. После этого должность вице-канцлера занял Лёгер, а все министры от АПС подали в отставку (кроме министра иностранных дел Карин Кнайсль, которая вошла в правительство по квоте АПС, но в партии не состоит). Однако президент попросил министров продолжить работу до формирования временного правительства, которое должно быть создано в течение недели и проработать до внеочередных выборов в сентябре.
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