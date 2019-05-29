Страсбургский суд впервые признал государство злостным неисполнителем своих решений

Вслед за Азербайджаном это может произойти и с Россией, предупреждают эксперты

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Мамедов в 2013 г. выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Азербайджана, но был арестован и осужден по обвинению в организации беспорядков Aziz Karimov / AP Photo

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду признал, что Азербайджан не исполнил решение суда, отказавшись освободить лидера партии «Республиканская альтернатива» Ильгара Мамедова. Это первый в истории суда случай применения предусмотренной ст. 46 Европейской конвенции специальной процедуры – она позволяет Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) поставить перед судом вопрос о неисполнении его решения и, если факт подтвердится, подвергнуть нарушителя санкциям вплоть до исключения из Совета Европы.

Мамедов в 2013 г. выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Азербайджана, но был арестован и осужден по обвинению в организации беспорядков. В 2014 и 2017 гг. ЕСПЧ вынес два решения по его делу, придя к выводу, что преследование оппозиционера было необоснованным и политически мотивированным. Власти Азербайджана выплатили Мамедову 22 000 евро компенсации, его дело было отправлено на повторное рассмотрение, но суд подтвердил предыдущее решение. В 2017 г. КМСЕ впервые задействовал введенную в 2010 г. процедуру по возврату дела в ЕСПЧ.