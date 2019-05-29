Социологи сообщили о росте рейтингов идущих на выборы губернаторов

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Социологи решили взглянуть на рейтинги власти под другим углом Максим Стулов / Ведомости

Руководитель Вологодской области Олег Кувшинников и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пока не гарантировали себе победу в первом туре сентябрьских губернаторских выборов. Это следует из свежих данных ВЦИОМа и ФОМа, обнародованных в среду на круглом столе в Экспертном институте социальных исследований. За Кувшинникова готовы проголосовать 51% от тех, кто намерен принять участие в выборах, а за Беглова – 54%. Кроме них менее 60% голосов пока набирают волгоградский губернатор Андрей Бочаров (58%) и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин (59%). Самые высокие показатели – у трех врио губернаторов: забайкальского Александра Осипова (84%), курганского Вадима Шумкова (82%) и курского Романа Старовойта (81%). Явка, по расчетам социологов, может составить от 33% (Ставропольский край) до 46% (Сахалин).

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил высокую поддержку врио губернаторов тем, что у избирателей в связи со сменой региональной власти появилась надежда на лучшее, работает также фактор обновления, открытости и упор на прямые коммуникации с населением. Люди верят, что власть способна обеспечить перемены к лучшему и развитие, а не застой, подчеркнул социолог. У действующих губернаторов выше антирейтинг и ниже электоральный потенциал, а это доказывает, что избиратели возлагают надежды на новых губернаторов – это люди новой управленческой культуры и жители регионов это оценили, полагает директор проектов ФОМа Лариса Паутова: «Например, Курганская область – один из самых депрессивных регионов, там один из самых высоких уровней неудовлетворенности ситуацией. Получается такой интересный баланс между тем, что люди чувствуют себя плохо, и высокой поддержкой нового губернатора – это интрига, за которой мы будем наблюдать».