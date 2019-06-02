Сумеет ли Себастьян Курц вернуться в канцлеры Австрии после скандала

Бригитте Бирляйн – первая женщина на посту канцлера Австрии. Но пока только до выборов в сентябре

Статья опубликована в № 4825 от 03.06.2019 под заголовком: Бригитте Бирляйн: Я не меньше вашего удивлена своим назначением

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Thomas Kronsteiner / Gettiimages

В этом году карьере Бирляйн должен был прийти конец. Она добралась до одного из самых высоких постов страны – стала председателем конституционного суда. Но 25 июня ей исполнится 70 лет. По закону пришлось бы увольняться, поскольку 70 – максимально допустимый возраст для этого поста. Однако в судьбу Бирляйн вмешалась политика.

Парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Ему на смену президент страны назначил Бирляйн. Ей предстоит работать минимум до сентября этого года, когда пройдут досрочные выборы. Выступая перед журналистами, новоиспеченная канцлерин призналась: «Да, вы удивлены этим назначением – но и я не меньше вашего!» Предложение застало ее врасплох: «Я попросила несколько часов на раздумье и решила, что ради блага Австрии я приму этот очень ответственный пост».

Таким образом, Бирляйн вошла в историю как первый канцлер-женщина за все время существования Австрии. Но ей не привыкать быть первой: в своей жизни Бирляйн добивалась назначения на ряд постов, прежде считавшихся исключительной вотчиной мужчин. Да и ситуация в Австрии нетипичная: это первый в послевоенной истории страны вотум недоверия канцлеру.

Как Бирляйн не стала художницей

Бригитте Бирляйн родилась 25 июня 1949 г. в Вене. Отец был госслужащим, а мать – художницей. Дочь мечтала пойти по ее стопам – писать картины или же выучиться на архитектора. Но мать, не понаслышке знающая жизнь людей искусства, изо всех сил отговаривала.

Тем не менее Бригитте взяла папку своих набросков и отправилась в Венский университет прикладных искусств: «Но там я познакомилась с другими молодыми людьми, желавшими учиться в этом вузе. Я сравнила их работы со своими и поняла, что мои не в пример хуже. К тому же я была в курсе, сколько художников не знает, где взять деньги на квартплату за следующий месяц. Вот некоторые из причин, почему я переключилась на более прагматическую дисциплину» (здесь и далее цитаты из интервью Die Presse).