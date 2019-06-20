Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ

Житель Новгородской области Юрий Картыжев – первый россиянин, оштрафованный по новому закону о «неуважении к власти» Юрий Картыжев / vk.com

Житель Новгородской области Юрий Картыжев – первый россиянин, оштрафованный по новому закону о «неуважении к власти» за фразу «Путин – сказочный .....», подал жалобу в ЕСПЧ. Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат Международной «Агоры» Дамир Гайнутдинов, представляющий Картыжева в Страсбурге. Картыжев жалуется на то, что власти таким образом вмешались в его право на свободное выражение мнения. Его комментарии не относились к личности Владимира Путина, а касались исключительно эффективности внутренней и внешней политики, проводимой президентом Российской Федерации, и ее результатов, в том числе целесообразности расходования средств федерального бюджета – т. е. были посвящены вопросам, представляющим несомненный общественный интерес. Однако российские суды не пытались установить баланс между правом заявителя на свободное выражение своего мнения по общественно значимым вопросам и необходимостью защиты репутации Путина и авторитета государственной власти, подчеркивается в жалобе. А примененная к заявителю ч. 3 ст. 20.1 КоАПа содержит крайне неопределенные формулировки («явное неуважение», «неприличная форма, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность»), которые не имеют легального определения и однозначного толкования, что оставляет чрезмерно широкие возможности для интерпретации. Кроме того, штраф, вдвое превышающий размер среднемесячного дохода заявителя, является чрезмерно суровым, учитывая его личность и отсутствие у него постоянного заработка.

Подача жалобы в ЕСПЧ – безусловное право каждого, говорит руководитель аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров. Но это пока только одна из 11 000 других жалоб, которые ожидают рассмотрения. В Минюсте о ней узнают только после того, как она пройдет фильтрационную секцию и будет коммуницирована судом. Но, по статистике, 95% жалоб признаются судом неприемлемыми, напоминает он. А средний срок рассмотрения составляет от двух до пяти лет.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин говорит, что не может давать оценку конкретному кейсу – помимо прочего это означало бы вмешательство в работу суда. Практика же применения закона пока только формируется. При этом депутаты уже обратили внимание на то, что закон должен применяться строго для защиты тех институтов власти, которые непосредственно там указаны. Что касается данного случая, то надо внимательно смотреть, насколько обоснованно закон тут был применен.

Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов. Поэтому ЕСПЧ успел сформулировать позицию по такому вопросу. И пришел к выводу, что само по себе существование таких законов не противоречит Европейской конвенции о защите прав человека. Но при этом критика, если она носит политический характер, может быть оскорбительной и даже шокирующей, главное – не переходить на личности. И вот это сильно отличается от подхода российских судов, которые с ходу решили, что, раз в высказывании присутствует неприличная лексика, значит, речь идет об оскорблении.