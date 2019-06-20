Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4838 от 21.06.2019 под заголовком: Первый выстрел

Иран сбил американский беспилотник

Это грозит дальнейшим ростом напряженности в Персидском заливе

Силы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбили принадлежащий ВМС США большой беспилотный летательный аппарат, созданный на базе разработанного для ВВС США самого большого в мире серийного беспилотника RQ-4 Global Hawk. По заявлению КСИРа, беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана в районе Ормузского пролива в среду. Центральное командование США признало потерю аппарата этого типа, но заверило, что он находился в международном воздушном пространстве, а атака иранского зенитного ракетного комплекса была неспровоцированной. По сообщению иранского информагентства Tasnim, беспилотник был сбит из иранского мобильного зенитного ракетного комплекса 3rd Khordad, внешне подобного российскому ЗРК «Бук М1».

Беспилотники этого типа не только самые большие в мире – они размером с разведывательный самолет U-2, размах их крыльев больше, чем у пассажирского Boeing 737, – но и одни из самых дорогих. Известно, что несколько лет назад НАТО закупило пять таких комплексов по контракту стоимостью $1,7 млрд, стоимость летательного аппарата находится в пределах $100–150 млн.

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