Иран сбил американский беспилотник

Статья опубликована в № 4838 от 21.06.2019 под заголовком: Первый выстрел

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













КСИР Ирана сбили принадлежащий ВМС США большой беспилотный летательный аппарат, созданный на базе разработанного для ВВС США самого большого в мире серийного беспилотника RQ-4 Global Hawk Zuma / TASS

Силы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбили принадлежащий ВМС США большой беспилотный летательный аппарат, созданный на базе разработанного для ВВС США самого большого в мире серийного беспилотника RQ-4 Global Hawk. По заявлению КСИРа, беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана в районе Ормузского пролива в среду. Центральное командование США признало потерю аппарата этого типа, но заверило, что он находился в международном воздушном пространстве, а атака иранского зенитного ракетного комплекса была неспровоцированной. По сообщению иранского информагентства Tasnim, беспилотник был сбит из иранского мобильного зенитного ракетного комплекса 3rd Khordad, внешне подобного российскому ЗРК «Бук М1».

Беспилотники этого типа не только самые большие в мире – они размером с разведывательный самолет U-2, размах их крыльев больше, чем у пассажирского Boeing 737, – но и одни из самых дорогих. Известно, что несколько лет назад НАТО закупило пять таких комплексов по контракту стоимостью $1,7 млрд, стоимость летательного аппарата находится в пределах $100–150 млн.