Санкции США потребовали принятия стратегии военно-технического сотрудничества России

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Экспорт российских вооружений в условиях санкций будет определяться новой стратегией wikimedia

Изменение обстановки для экспортеров российских вооружений после усиления санкций требует изменений в системе военно-технического сотрудничества (ВТС), они будут закреплены стратегией ВТС. Первое обсуждение нового документа на высшем уровне состоялось в понедельник на комиссии по ВТС, ее председатель – президент Владимир Путин.

Президент сообщил, что работу с партнерами по ВТС осложняет конкурентная борьба и все более агрессивное использование недобросовестных методов политического шантажа и санкций. Чтобы эффективнее организовать ВТС с иностранными государствами и подготовлен проект новой стратегии ВТС, которая предусматривает скоординированные меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера, объяснил Путин, нужно сделать все, чтобы сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений. Экспорт вооружений в прошлом году вырос и достиг почти $16 млрд, порадовался президент, валютная выручка увеличилась на 45%, а портфель заказов приблизился к $54 млрд.