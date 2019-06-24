Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров решил уйти в отставку

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Переизбранный главой Ингушетии осенью 2018 г. Юнус-Бек Евкуров объявил о намерении досрочно подать в отставку Сергей Портер / Ведомости

Переизбранный главой Ингушетии осенью 2018 г. Юнус-Бек Евкуров объявил о намерении досрочно подать в отставку. «Одним из главных условий для [развития республики] является единство нашего народа. Я отчетливо вижу, что сегодня оно проходит испытание на прочность. Я не слепой, власть не затмила мне глаза», – сказано в обращении Евкурова, опубликованном на официальном республиканском сайте. Ответственность за разобщенность народа Евкуров возложил как на власть, так и на общественные и религиозные организации. Призвав «все заинтересованные стороны сделать свой выбор», Евкуров сообщил, что «свой выбор сделал», и обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий к президенту России. Председатель Народного собрания республики Магомед Яндиев заявил, что Евкуров продолжит службу по военной линии.

Евкуров – Герой России, служивший в спецназе ГРУ – проработал на посту главы Ингушетии больше 10 лет, с 31 октября 2008 г. Он был назначен врио главы республики на фоне массового недовольства политикой предыдущего главы республики Мурата Зязикова. В июне 2009 г. Евкуров пережил покушение и был серьезно ранен. 9 сентября 2018 г. депутаты Народного собрания Ингушетии почти единогласно переизбрали его, однако уже 26 сентября 2018 г. в Ингушетии начались волнения из-за соглашения об установлении границы с Чечней (до этого она существовала де-факто, а не де-юре). Кроме того, у Евкурова уже на протяжении нескольких лет продолжается конфликт с ингушским муфтиятом.