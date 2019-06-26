У мэров в России два пути – повышение или уголовное преследование

Перспектива заключения делает профессию мэра все менее привлекательной Максим Стулов / Ведомости

Два основных сценария продолжения карьеры мэров российских городов – переход на региональный уровень или уголовное дело, об этом говорится в докладе об особенностях ротации корпуса мэров в России за последние 11 лет Комитета гражданских инициатив (КГИ), основанного Алексеем Кудриным. Исследование проводилось в 109 городах, за 11 лет были проанализированы данные по 359 мэрам, взятым в выборку, в том числе почти по всем мэрам областных центров. Мэрский корпус отличается большой неустойчивостью, что снижает стабильность муниципального управления: более 40% мэров находятся в должности от года до трех. При этом есть зависимость от порядка избрания мэрами: при прямых выборах медианный срок работы мэра – 5,5 года, а если мэр избирается по конкурсу – то три года.

Проанализировав путь 263 мэров после ухода со своих постов, эксперты определили, что 55 из них перешли на работу в региональные исполнительные органы власти (40% – заместителями губернаторов), 39 – подверглись уголовному преследованию, т. е. 15% от числа тех, кто попал в выборку КГИ. При этом уголовные дела можно трактовать и как борьбу с коррупцией, и как внутриэлитные конфликты. Под уголовное преследование чаще попадали избранные мэры, как более независимые, а те, кого назначили по конкурсу, чаще шли на повышение. 20 экс-мэров стали депутатами Госдумы или сенаторами, причем 15 из них на выборах мэров избирались напрямую. Еще 12 бывших мэров стали губернаторами.

Последние 10 лет реализуется политика перехода от мэра – народного представителя к мэрам – профессиональным управленцам: если в 2008 г. в 73% городов мэров избирали жители, то к 2014 г. основным трендом было назначение сити-менеджеров, сегодня же мэры в основном назначаются по результатам конкурса. Изменение формата замещения позиции мэра предполагало повышение квалификации, но статистика говорит об обратном: доля мэров с ученой степенью упала с 29 до 17%, снижается доля имеющих образование экономического и управленческого профиля, но растет число мэров с юридическим образованием. Эксперты делают вывод, что работа «назначаемых мэров» ориентирована больше на соблюдение регламентов, а не на экономическое развитие городов. Предполагалось, что конкурсный механизм назначения мэров позволит привлекать к руководству лучшие кадры из других регионов и городов, но пока это лишь единичные случаи. При этом из 359 мэров за 10 лет было лишь 19 женщин.

Сейчас лишь 12 мэров из выборки избраны на прямых выборах, всего за 11 лет их было 125 человек. В условиях нарастания числа конфликтов, связанных с городской тематикой, растет запрос на мэров-политиков, которые умеют разговаривать с жителями, особенно с протестными группами. Однако такая система нарушена – сейчас мэр больше зависит от отношений с губернатором, чем от настроения жителей, говорится в докладе.

Какие-то обобщения в отношении уголовного преследования мэров делать сложно, закономерность в том, что против 15% из них заводятся уголовные дела, говорит один из авторов доклада – эксперт КГИ Андрей Максимов: «Говорить, что это давление новых губернаторов, тоже нельзя, обычно это происходит при тех губернаторах, которые давно занимают свои посты. Возможно, это как раз связано с усилением активности правоохранителей в отношении таких губернаторов, поскольку сейчас мэры часто входят в команды губернаторов, т. е. давления в отношении всей региональной элиты. Можно предположить, что с приходом нового губернатора эта активность ослабевает, они отправляют мэров на повышение – такой тренд особенно был заметен во время выборов в Госдуму 2016 г.». В итоге должность мэра становится менее привлекательной, возможно, как раз с этим связано и то, что их квалификация снижается. «Более сильные и образованные люди не хотят идти на эти позиции, учитывая такое число уголовных дел», – заключает Максимов.

Должность мэра всегда была очень коррупционноемкой, однако нужно анализировать каждый конкретный случай, говорит политолог Виталий Иванов. «Отправка же мэров в Госдуму или Совет Федерации не всегда повышение, иногда это ссылка или размен. Например, когда новый губернатор хочет поменять мэра и поставить своего человека, а действующий мэр не замечен в воровстве, у него хорошие связи в местных элитах. Тогда с ним договариваются о компенсации, в том числе в виде отправки в Госдуму или Совет Федерации либо назначения на короткое время на должность вице-губернатора».