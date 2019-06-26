Центризбирком разбирается с саботажем комиссий на муниципальных выборах в Петербурге

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Александра Зотова / Ведомости

Центризбирком в среду заслушал отчет избирательной комиссии Санкт-Петербурга в связи с многочисленными жалобами на проблемы при регистрации кандидатов на выборах в муниципальные депутаты. Сперва комиссии просто скрывали факт назначения выборов, а теперь искусственно создали очереди, которые не позволяют кандидатам подать документы. Это повторяет сценарий «грязных выборов» 2014 г., когда от кандидатов в муниципальные депутаты скрывали не только время назначения выборов, но и местонахождение избирательных комиссий. Но если тогда о нарушениях стало известно постфактум, то на этот раз их удалось купировать с самого начала, считает зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Председатель избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко доложил, что в целом муниципальная кампания проходит «в штатном режиме», но отдельные комиссии допускают нарушения. Например, неудовлетворительной признана работа по информированию избирателей муниципальных избирательных комиссий округов Гагаринское и Звездное. Обращения по поводу непубликации муниципалитетами этих округов решений о назначении выборов направлены в прокуратуру. По избирательной комиссии Сампсониевского округа, не опубликовавшей решение о назначении выборов, установлены новые сроки приема документов. Председатель избирательной комиссии Сосновского округа будет привлечен к административной ответственности и уволен. Всего к 26 мая, по данным Миненко, в 27 муниципальных образованиях выдвинулись 210 кандидатов, из них 142 – в порядке самовыдвижения.