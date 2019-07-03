Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4846 от 03.07.2019 под заголовком: Губернатор и три кандидата

Александр Беглов получил на выборах предсказуемых соперников

У врио губернатора Санкт-Петербурга будет не более трех конкурентов

В Санкт-Петербурге завершился прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы на выборах 8 сентября. Всего документы подали 11 человек, но лишь четверо из них собрали как минимум 155 подписей местных депутатов, необходимых для преодоления муниципального фильтра, сообщил ТАСС со ссылкой на горизбирком. Так, врио губернатора Александр Беглов, идущий на выборы самовыдвиженцем, еще 29 июня сдал 162 подписи муниципальных депутатов из 108 округов и более 80 000 подписей избирателей. Шансы на регистрацию также имеют депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко и депутаты городского законодательного собрания Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

ЛДПР выдвинула в губернаторы депутата городского парламента Олега Капитанова, но 28 июня он был назначен руководителем комитета по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга. Такое предложение ему сделал Беглов, которого депутат попросил помочь с преодолением муниципального фильтра, и Капитанов согласился.

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Комментарии
Stesh
06:51 03.07.2019
Питерцы, прокатите деда как следует! Ну нельзя же все время утираться.
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