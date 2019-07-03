Александр Беглов получил на выборах предсказуемых соперников
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В Санкт-Петербурге завершился прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы на выборах 8 сентября. Всего документы подали 11 человек, но лишь четверо из них собрали как минимум 155 подписей местных депутатов, необходимых для преодоления муниципального фильтра, сообщил ТАСС со ссылкой на горизбирком. Так, врио губернатора Александр Беглов, идущий на выборы самовыдвиженцем, еще 29 июня сдал 162 подписи муниципальных депутатов из 108 округов и более 80 000 подписей избирателей. Шансы на регистрацию также имеют депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко и депутаты городского законодательного собрания Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»).
ЛДПР выдвинула в губернаторы депутата городского парламента Олега Капитанова, но 28 июня он был назначен руководителем комитета по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга. Такое предложение ему сделал Беглов, которого депутат попросил помочь с преодолением муниципального фильтра, и Капитанов согласился.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}