Самыми сложными для «Единой России» этой осенью будут выборы в парламенты Хабаровского края и Алтая

Выборы могут преподнести сюрпризы Кирилл Кухмарь / ТАСС

Из парламентских кампаний в регионах 2019 г. особенно трудными для «Единой России» будут выборы в законодательные собрания Хабаровского края и Республики Алтай, а также в гордуму Иркутска. Об этом говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Всего 8 сентября избираются парламенты 13 субъектов и гордумы 22 региональных столиц.

Ухудшение ситуации возможно прежде всего там, где «Единая Россия» оказалась в условной оппозиции, указывается в докладе. Так, Хабаровским краем с 2018 г. руководит член ЛДПР Сергей Фургал, его партия в крае обгоняет по рейтингу «Единую Россию», поэтому победа по партспискам ЛДПР «практически обеспечена». Но по спискам распределяются лишь 12 из 36 мандатов, а решающую роль сыграют одномандатные округа. Там единороссы выдвинули сильных кандидатов, там же идут и ресурсные самовыдвиженцы, которые в случае победы, скорее всего, вступят во фракцию единороссов, прогнозируют эксперты.

На Алтае кампания единороссов может быть «принесена в жертву» кампании врио главы республики Олега Хорохордина, отмечается в докладе: он нуждается в поддержке «Патриотов России», которые фактически представляют интересы алтайской элиты, и «Родины», ведущей активную кампанию. Обе партии готовы поддержать врио, а сделка с ними будет означать «встречное удовлетворение в виде режима наибольшего благоприятствования». Похожая ситуация и в Иркутске, где конфликт «Единой России» с мэром-единороссом Дмитрием Бердниковым создал турбулентность, что вылилось в частичный срыв праймериз. Эксперты полагают, что там «Единая Россия» получит больше мандатов, чем другие партии, но сможет ли она сформировать большинство – пока вопрос.

Говорить, смогут ли единороссы получить большинство в Хабаровске и на Алтае, пока рано, так как сложно просчитать сценарии в одномандатных округах, отмечает руководитель ФоРГО Константин Костин: «Пока можно фиксировать, где стартовые позиции с наиболее проблемной конкурентной ситуацией. Хабаровский край по сложности – номер один, поскольку там доигрывается история с победой Фургала: и у него, и у ЛДПР высокий рейтинг, плюс в ряде округов сильные позиции у КПРФ. Риски на Алтае связаны с совмещением кампаний: то, что не произойдет на губернаторских выборах, может найти выход на парламентских». А в Иркутской области, которую возглавляет коммунист Сергей Левченко, в 2020 г. выборы губернатора, поэтому кампании в крупных муниципалитетах важны для формирования политического статус-кво, добавляет эксперт.

Для оппозиции наиболее перспективны Алтай и Хабаровск, согласен политолог Александр Кынев: «На Алтае слабый врио губернатора, а сложная конфигурация кланов скажется на выборах и главы региона, и заксобрания. В Хабаровском крае Фургал популярен, «Единая Россия» там даже побоялась проводить праймериз под собственным брендом, а кандидаты идут, дистанцируясь от партии власти». В Иркутске ситуация «войны всех против всех», а мощное наводнение может стимулировать протестное голосование и ударить как по «Единой России», так и по КПРФ, считает эксперт. Он не исключает, что сюрприз могут преподнести выборы в Волгоградской области, где непопулярен губернатор Андрей Бочаров и возможно протестное голосование на выборах в облдуму. Возможно оно и в Брянской области, добавляет Кынев.